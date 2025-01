Ausztriában postásként dolgozó magyar szakember lett a Haladás új vezetőedzője – hivatalos

Decemberben derült ki, hogy kérdésessé vált a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában szereplő Haladás jövője, mivel a klub jelentős tartozást halmozott fel. A szombathelyiek végül összeszedték a fennmaradáshoz szükséges 55 millió forintot, Schäfer András például 15 millió forinttal segített a Haladáson.

A Vas vármegyei klub most a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megvan a csapat vezetőedzője is, Vígh Ferenc ül le a kispadra. A 48 éves szakember fél plusz egy évre írt alá. A szakmai stábnak tagja a Haladás korábbi kétszeres válogatott kapusa, Rózsa Dániel kapusedző is, míg a technikai igazgató Márkus Gábor lesz.

„Az első mondat a köszöneté: amit az óév utolsó napjaiban tettek a Haladás-szimpatizánsok és más gárdák szurkolói, az szinte példátlan. Lengyelországtól Angliáig, Németországtól Erdélyig érkeztek felajánlások szeretett csapatunk életben tartására. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy ma is legyen Haladás – mondta Keringer Zsolt ügyvezető, majd az új vezetőedzőről is beszélt. – Vígh Ferenccel több körben tárgyaltunk, szimpatikus volt az edzői múltja, nyerő típus, motivált. Egyeztettem más, helyi kötődésű szakemberrel is, ám vagy a klubja nem engedte el a trénert, vagy az anyagiakban voltak mások az elképzelések. Összességében úgy vélem: Vígh Ferenc alkalmas lesz arra, hogy kivívjuk a bennmaradást.”

Keringer elmondta, hogy lesznek távozók és érkezők is, főleg csatárposzton kell erősítés.

Vígh Ferenc 2010-ben kezdte edzői pályafutását, az NB III-ban a Felsőtárkányt, a Cigándot, a Tiszafüredet, a Sajóbábonyt és az Egert is irányította. Vígh játékosként az NB II-ig jutott, s 90 mérkőzést játszott a magyar futsal-, illetve a magyar strandlabdarúgó-válogatottban is.

„Keringer Zsolt ügyvezető kedden már korán hívott, aztán személyesen is tárgyalóasztalhoz ültünk. Felvázolta a nem túl rózsás helyzetet; a közösségi médiában persze én is figyeltem a gárdára, tisztában voltam vele, hogy december végén mekkora volt a baj. Szimpatikus volt egyébként a jövőkép, amit Zsolt ismertetett, ennek az első lépcsőfoka, hogy maradjunk bent az NB III-ban. Szeretem a kihívásokat, korábban Egerben oldottam meg már hasonló feladatot. Sok helyen megfordultam focistaként és trénerként is, legutóbb egy évet Ausztriában edzősködtem, de az a közeg nem jött be. Noha hosszú időt töltöttem a keleti országrészen, a családom egy része vasi származású, azaz ismerős közegbe érkeztem 2023 áprilisában Szombathelyre. Az NB II-es meccsekre jártam, ősszel csak egy kupameccsen láttam a gárdát. Megismerem majd hétfőn a srácokat, és ha lesz lehetőség, akkor rutinos futballistákkal kellene erősíteni, ami nem lesz könnyű az ismert anyagi nehézségek miatt. Ausztriában dolgozom a postán, így esténként lesznek az edzések – méghozzá kőkemények! A csapataim kondijára sohasem volt panasz, itt sem lesz. A helyzetünk nem könnyű, de hiszem, hogy sikerül legalább hat győzelmet aratnunk és a vonal fölött végeznünk. Ha összejön, akkor nyártól nagyobb célokért dolgozunk tovább” – fogalmazott kinevezését követően Vígh Ferenc.