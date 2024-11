Urblík vezérletével fordított a második félidőben a Vasas, és már 4. a tabellán

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

VASAS FC–SZENTLŐRINC 3–1 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1036 néző. Vezette: Antal Péter (Aradi József, Rózsa Dávid)

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky, Otigba, Iyinbor – Szánthó (Bukta, a szünetben), Kapornai (Hidi M., 72.), Cseke, Urblík J., Doktorics (Deutsch L., 85.) – Radó (Németh B., 90+1.), Pintér F. (Mamusits, a szünetben). Vezetőedző: Pintér Attila

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski (Szekszárdi T., 67.), Szekszárdi M., Dinnyés O., Stifter (Papp Cs., 80.) – Vingler, Medgyesi – Hajdú R. (Tarcson, 67.), Nagy R., Heles (Kiss-Szemán, 55.) – Tóth-Gábor (Ambach, 80.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Radó (49.), Cseke (77.), Németh B. (90+3.), ill. Tóth-Gábor (38. – 11-esből)

Feljövőben a Vasas (Fotó: Koncz Márton)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ötödik alkalommal játszott bajnoki mérkőzést egymással a Vasas és a Szentlőrinc, de most először fordult elő az, hogy a két csapat közül az utóbbi foglalta el az előkelőbb helyezést a tabellán a mérkőzés előtt. A Vasas ezen egy győzelemmel gyorsan változtathatott, hiszen a három pont megszerzése esetén Pintér Attiláék megelőzhették riválisukat a tabellán. Az angyalföldieknek minden esélyük meg is volt a győzelemre, ugyanis a korábbi négy összecsapásuk mindegyikét megnyerték.

Kiss Ágoston egyszer nem tudott hárítani (Fotó: Koncz Márton)

Az első félidőt a Vasas kezdte jobban. Nem lett volna meglepő, ha az első húsz perc végén már két-három góllal vezettek volna a hazaiak, a helyzetek azonban kimaradtak a szentlőrinci kapu előtt. Ellenben a vendégek a 37. percben gyors kontrát vezetve rögtön megszerezték a vezetést. Lehoczky buktatta teljesen feleslegesen a tizenhatoson belül Hajdút, a megítélt büntetőt Tóth-Gábor Kristóf magabiztosan lőtte a kapu jobb alsó sarkába.

Az első félidőben még a Szentlőrinc örülhetett (Fotó: Koncz Márton)

A második félidő is Vasas-fölénnyel indult, és ez gyorsan góllá is érett. A 49. percben Urblík József remek passzt adott Radó Andrásnak, aki kilenc méterről, ballal a jobb alsó sarokba lőtt. A folytatásban sokasodtak a hazai lehetőségek, a csereként beálló Mamusits két alkalommal is veszélyeztetett, de nem tudott túljárni Gyurján eszén. A 77. percben megint Urblík volt az előkészítő, aki könnyedén futotta le Szekszárdi Tamást, majd a hosszú sarok irányába ívelt, ahol az érkező Cseke Benjámin három méterről a kapuba fejelt. Az utolsó percekben a Szentlőrinc ment előre az egyenlítésért, de újabb gólt megint a hazaiak szereztek. A hosszabbítás harmadik percében Deutsch passza után a csereként pályára lépő Németh Barnabás éles szögből lőtt a bal felső sarokba. 3–1

Németh Barnabás a ráadásban beállt, két perc múlva gólt lőtt, így bebiztosította a Vasas győzelmét (Fotó: Koncz Márton)



