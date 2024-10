Újabb kínos Vasas- és Honvéd-vereség, élre ugrott a Gyirmót – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

A vendégcsapat késése miatt 17.15-kor kezdődött mérkőzés végeredménye:

Kolorcity Kazincbarcika SC–Békéscsaba 1912 Előre 2–1 (Pethő B. 15., Bódi Á. 45+1., ill. Kóródi 74.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

17 órakor kezdődött találkozók végeredményei:

SOROKSÁR SC–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 2–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Dobos Dávid)

SOROKSÁR: Holczer – Kaján, Króner, Bolla G., Dhonata – Vass Á. (Varga I., 79.), Tóth A. – Szabó Sz. (Gálfi, 74.), Korozmán (Manner B., 87.), Halmai Á. (Kundrák, 74.) – Lovrencsics B. (Dragóner F., 79.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

TATABÁNYA: Lóth – Székely, Jagodics M., Deutsch B. – Eördögh, , Soltész B. (Kocsis G., 60.), Szegleti G., Vass P. (Klausz, 77.) – Csernik (Letenyei, 77.), Kiprich D. (Árvai D., 77.), Katona K. (Varga D., 60.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

Gólszerző: Lovrencsics B. (1–0) az 50., Szabó Sz. (2–0) az 59. percben

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Az első félidőben lassan járattuk a labdát, kértem is a szünetben, hogy sokkal gyorsabban játsszunk. Jól jöttünk ki a folytatásra, tíz perc alatt lerendeztük a mérkőzést.

Gyürki Gergely: – A szünet után próbáltunk stabilak maradni, a tíz perc alatt kapott két gól a jelenlegi állapotunkat tükrözte.

Aqvital FC Csákvár–Vasas FC 2–1 (Gazdag V. 26., Haragos 52., ill. Tóth M. 15.) – Kiállítva: Karacs (38., Csákvár) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny 1–1 (Borsos F. 3., ill. Horváth P. 71.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

GYIRMÓT FC GYŐR–BUDAPEST HONVÉD FC 3–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 941 néző. Vezette: Molnár Attila (Aradi József, Szabó Dániel)

GYIRMÓT: Hársfalvi – Lányi, Hudák D., Csörgő V., Helembai – Katona M. – Horváth R. (Ominger, 90.), Kovács D., Madarász M. (Hudák M., 90.), Miknyóczki (Szegi, 80.) – Adamcsek (Piscsur, 27.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

HONVÉD: Dúzs – Pauljevics, Pekár I., Szabó A., Szabó T., Hangya (Benczenleitner, 83.) – Lőrinczy A. (Holman, 71.), Csilus T. (Keresztes N., 74.), Nyitrai B. (Sigér Á., 83.) – Farkas B., Medgyes Z. (Simon B., 71.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Farkas B. (0–1) a 4., Hudák D. (1–1) a 47., Piscsur (2–1) a 67., Madarász M. (11-esből, 3–1) a 84. percben

MESTERMÉRLEG

Tamási Zsolt: – A gyorsan kapott gól után is volt tartása a csapatnak, fordulás után pedig nem csupán a küzdeni tudásunk volt megsüvegelendő, hanem a játék is.

Laczkó Zsolt: – Jól játszottunk a mérkőzés elején, amit megbeszéltünk, az történt. Bár voltak lehetőségeink, amíg nem tudunk hatékonyan védekezni a szöglet- és szabadrúgásoknál, addig ez lesz az eredmény.

Győzött a Kisvárda, elvette a BVSC veretlenségét (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

A 13 órakor kezdődött találkozók jegyzőkönyvei:

BVSC-ZUGLÓ–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, III. Kerületi TVE Sporttelep, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Belicza Bence Péter)

BVSC: Erdélyi B. – Benkő-Bíró, Babós, Vinícius, Király Á. – Mucsányi Miron, Hidi P. (Szilágyi M., 62.) – Székely K. (Kocsis B., a szünetben), Bacsa P. (Zamostny, 77.), Pekár L. (Kelemen P., 89.) – Nwachukwu. Vezetőedző: Csábi József

KISVÁRDA: Kovács M. – Stefan, Lippai T., Chlumecky, Körmendi K. – N. Ponomarenko (Babják, 83.), Cipetic (Soltész I., 83.), Szőr, Bíró B. – Mesanovic (Matanovics, 83.; Molnár G., 90+2.), Camaj (Szpaszics, 62.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Lippai T. (0–1) a 44., Mesanovic (0–2) a 60. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Nehéz mit mondani, mert úgy érzem, a futball minden elemében felülmúltuk a Kisvárdát – kivéve a szögletek utáni szituációkat. A vendégek az első góljukat ráadásul lélektanilag fontos pillanatban szerezték, és elvitték a három pontot.

Révész Attila: – Tipikus NB II-es meccsen a BVSC igazolta, hogy nem véletlenül volt veretlen eddig; ma is nehéz volt ellenük gólhelyzeteket kialakítani. A területvédekezésüket viszont a szögletek után kétszer is mattoltuk, ezzel fontos három pontot szereztünk.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAFOKI MTE 3–3 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Lovas László (Horváth Róbert, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Horváth K. (Harsányi, 90.), Zachán, Bora, Kállai K. – Cseri (Krausz, 53.), Zvekanov, Vajda S., Varjas – Szalai J. (Cibla, 73.), Bartusz (Bányai 73.). Vezetőedző: Csertői Aurél

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár (Horváth O., 62.) – Merényi (Rétyi, 72.), Németh M. (Zuigeber, a szünetben), Sztojka, Szűcs P., Kun B. (Kovács D., 21.) – Vasvári (Elek B., a szünetben). Megbízott vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Zvekanov (1–0) a 13., Szalai J. (2–0) a 14., Bartusz (3–0) az 54., Elek B. (3–1) a 69., Zuigeber (11-esből, 3–2) a 80., Rétyi (3–3) a 90+3. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Egy már megnyert meccset sikerült elbuknunk, mert azt gondolom, hogy háromgólos előnyből a döntetlen vereségnek számít. Elhittük, hogy megnyertük a meccset, de úgy néz ki, valami hibádzik. Hazai pályán három gólt kaptunk, ezzel pedig nem lehet nyerni.

Nikházi Márk: – Továbbra is azt mondom, hogy szenzációs csapatom van, és ezt ma is megmutattuk. Háromgólos hátrányból, idegenben, nagyon jól szervezett csapat ellen nagy dolog az egyenlítés. Az első félidőben rossz felfogásban küldtem pályára a csapatot, a másodikban azonban változtattunk a felfogáson és a rendszerünkön is. Le a kalappal minden egyes játékos előtt, szenzációsan küzdöttek!

SZENTLŐRINC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 700 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Kiss Balázs, Ring Kevin)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi M., Keresztes B. (Kiss-Szemán, 34.), Dinnyés, Stifter – Poór P. (Hleba, 72.), Rab – Bőle, Nagy R., Heles (Hajdú R., 59.) – Novák Zs. (Tóth-Gábor, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert

SZEGED: Takács J. – Palincsár (Könczey, 61.), Szilágyi Z., Horváth M., Pejovics, Tóth B. (Gera N., 81.) – Mohos (Pruska, 61.), Márkvárt, Haris (Varga B., 81.) – Novák Cs., Borvető (Biben, 61.). Vezetőedző: Michael Boris

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Harcos mérkőzés volt. Akadtak helyzeteink, de az ellenfélnek is, úgyhogy igazságos a döntetlen.

Michael Boris: – Szerkezetet váltottunk erre a találkozóra, mert tudtuk, a hazaiak hosszú indításokkal kísérleteznek majd. Nem kaptunk gólt, de nem is szereztünk, utóbbi miatt csalódottak vagyunk.