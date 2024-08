Tatabányai győzelmével első pontjait gyűjtötte be a Kisvárda

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–1 (0–1)

Tatabánya, Grosics-stadion, 1500 néző. Vezette: Pillók Ádám (Mohos Milán, Szabó Dániel)

TATABÁNYA: Lóth – Buna, Jagodics M., Vida K. (Vass P., 62.) – Csernik, Szegleti, Bertus (Árvai, 71.), Jelena, Katona K. (Varga D., 71.) – Eördögh (Harsányi, 83.), Kiprich D. Vezetőedző: Gyürki Gergely

KISVÁRDA: Hrabina – Cipetic, Jovicic, Lippai, Stefan (Körmendi, 80.) – Matic, Szőr (Soltész I., 62.), Soltész D. (Szpaszics, 55.), Babják (Ponomarenko N., 62.), Camaj (Gyurkó, 80.) – Mesanovic. Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Mesanovic (20.)

MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – Mi az előző szezonban az NB III-ban, ellenfelünk pedig az élvonalban játszott, de ez ma nem látszott a pályán. A csapatjátékunkkal elégedett vagyok, de a mérkőzések a tizenhatoson belül dőlnek el, ebben pedig ellenfelünk volt a jobb.

Révész Attila: – A játékosaim a mérkőzés elején bizonytalanok és feszültek voltak, de a gól után felszabadultak. Később mindkét csapatnak voltak ziccerei, végül egy jó ellenféllel szemben szereztünk fontos három pontot, amely fontos lehet a későbbiek során.



ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés első 20 perce egyértelműen a több ziccert is kidolgozó és nagy fölényben játszó hazai csapaté volt, a lehetőségeit azonban nem tudta kihasználni. A futball örök törvénye aztán itt is érvényesült, a Kisvárda első valamirevaló támadásából vezetést szerzett, Mesanovic szép egyéni megoldását követően. A megzavarodó hazaiak nem sokkal később majdnem kétgólos hátrányba kerültek, de Camaj nem találta el az üres kaput. A második félidő elején ugyanez a hazaiak részéről Vida Kristophernek sem sikerült. A félidő további részében is a Tatabánya játszott fölényben, komoly veszélyt azonban már nem jelentett a kontrákra játszó Kisvárda kapujára, a vendégcsapat pedig rutinosan őrizte meg az előnyét. A Kisvárdán immár negyedszer beugró vezetőedző. Révész Attila tehát győzelemre vezette csapatát, és ezzel megszerezte idénybeli első pontjait. 0–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a bajnokságot egy győzelemmel és egy vereséggel kezdő újonc Tatabánya a meglepetésre két vereséggel rajtoló, a héten edzőt is váltó, 14. helyen álló Kisvárda ellen.