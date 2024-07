„Volt néhány álmatlan éjszakám” – Bódi Ádám a csalódás után előretekint

Napok óta téma a hazai labdarúgást kedvelők körében, hogy elváltak a DVSC és Bódi Ádám útjai, a szélső végül szabadon szerződtethetőként az NB II-es Kazincbarcikai SC-hez írt alá. A futballista a Videotonnál töltött 2016–2017-es idény kivételével csak a Debrecen színeiben szerepelt, így csalódásként élte meg, ahogy – elmondása szerint – szeretett klubja megvált tőle.

„A Loki ajánlata is ott volt az asztalomon, ám átolvasva a szerződéstervezetet – amelyet méltatlannak találtam – azt éreztem, a DVSC-nél nem szeretnék, hogy maradjak – mondta lapunknak a 33 éves Bódi Ádám. – Emiatt volt néhány álmatlan éjszakám, és bár csalódott voltam, családommal úgy döntöttünk, elfogadjuk a debreceni ajánlatot, mert a klub, a város sokat jelent számomra, nehéz elengedni. A feketeleves ezután következett: azt követően, hogy e-mailben jeleztem, elfogadom és aláírom a szerződést, az ügynökömnek azt mondták, tiszteletből, illendőségből adták az ajánlatot, azért, amit a klubért tettem, s nem hitték, hogy elfogadom. Ezután vissza is léptek a szerződéshosszabbítástól.”

A DVSC közleményt adott ki, amelyben továbbra is fontos, elismert játékosaként említette Bódi Ádámot, ám a klub szerint az általa elmondottak „sajnálatos módon a valóságban történtekkel csak részben tartalmaznak átfedést”.

Nos, a labdarúgó inkább előretekint: örül annak, hogy valahol számítanak rá, ráadásul korábbi csapattársaival, például Varga Józseffel és Lucasszal is újra együtt futballozhat.

„Már egy-egy pillantásból tudjuk Varga Józseffel, hogy mire számíthatunk a másiktól, én is szívesen hozom befelé a labdát, vagyis szoros lesz vele a kapcsolat a pálya centrumában is. Ráadásul itt játszhat majd Lucas is, akivel úgyszintén futballoztunk együtt a Lokiban, remek labdarúgó. Kártik Bálint is a középpályán szerepel, vagyis jó kis csapat leszünk! Vasárnap végre felkészülési mérkőzésen is játszhatok, a Mezőkövesd ellen lépünk pályára. Legutóbb még a 2020–2021-es idényben futballoztam az NB II-ben, nyilván más kávéház, mint az élvonal. Brusztolós liga, de az NB I-ben is előfordult, hogy ilyen jellegű futballra volt szükség. Célom, hogy hozzam a tőlem megszokott minőséget, és segítsek a Barcikának, amely bízott bennem.”