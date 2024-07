Bódi Ádám szerint a DVSC vezetősége nem hitte, hogy elfogadja a klub ajánlatát

Bódi Ádámnak 2024. június 30-án járt le a szerződése Debrecenben. A 33 éves, egyszeres magyar válogatott középpályás a debsport.com-nak mesélt részletesen távozásának körülményeiről.

„Úgy tudom, áprilisban volt egy kapcsolatfelvétel az ügynököm és a sportigazgató között, ám ezt követően nem volt érdemi tárgyalás. A felkészülést a csapattal kezdtem meg, viszont nem tudtam, hol folytatom a pályafutásom, bizonytalan volt a jövőm. A Cigánd elleni edzőmérkőzés előtt jeleztem a vezetőségnek, illetve a vezetőedzőnek, mivel június 30-án lejár a szerződésem, nem kockáztatva a sérülést, ha lehet, nem lépek pályára. Egyenes ember vagyok, nem akartam „kamusérülésre” fogni, hogy kihagyom az edzőmeccset, helyette egy kemény futóprogramot csináltam inkább végig. A vezetőedző elfogadta a döntésemet, megértette helyzetemet. Az elmúlt években senkivel nem volt konfliktusom a klubnál, soha nem kaptam pénzbüntetést, ugyanis fegyelmi problémáim egyszer sem voltak. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert később felrótták nekem, hogy kihagytam a Cigánd elleni találkozót. Senki nem mondta, hogy vállaljam a játékot, mivel még élő szerződésem van, nehogy később ebből probléma legyen. Ekkor már voltak megkeresések más kluboktól, a Loki ajánlata is ott volt az asztalomon, ám átolvasva a szerződéstervezetet – melyet méltatlannak találtam – azt éreztem, a DVSC-nél nem szeretnék, hogy maradjak. E miatt volt pár álmatlan éjszakám, bár csalódott voltam, családommal mégis úgy döntöttünk, elfogadjuk a DVSC ajánlatát, mert a klub, a város sokat jelent számomra, amit nehéz elengedni. A feketeleves ezután következett, amelyre egyáltalán nem számítottam. Azt követően, hogy e-mailben jeleztem, elfogadom és aláírom a szerződést, az ügynökömnek azt mondták: tiszteletből, illendőségből adtuk Ádámnak az ajánlatot, azért, amit a klubért tett, nem hittük, hogy el fogja fogadni. Ezután vissza is léptek a szerződés hosszabbítástól” – mondta el Bódi Ádám, aki kitért arra is, hogy tavasszal háromszor is beszélt négyszemközt Ike Thierry Zaengellel, a DVSC elnökével, aki megnyugtatta, minden rendben lesz, hosszabbítanak vele, de ez nem történt meg, s Kazincbarcikára igazolt.

A Debrecen pedig hivatalos honlapján kiadott közleményben reagált a Bódi Ádám által elmondottakra, melyet változtatás nélkül közlünk.

„2024.07.18-án interjú jelent meg Bódi Ádámmal a www.debsport.com internetes oldalon, amelyben kifejtette saját álláspontját többek között a szerződése lejártát követően a DVSC-től történő távozásáról is.

A DVSC Futball Zrt. vezetése ismételten megerősíti, hogy a saját nevelésű Bódi Ádámot a klub továbbra is egyik fontos, elismert játékosának tartja, akinek a Lokiért tett érdemei elvitathatatlanok.

A Debreceni VSC a játékos fejlődéséhez hosszú éveken keresztül minden feltételt biztosított, a félresikerült fehérvári átigazolás után áldozatot hozva hazaigazolta Debrecenbe és azt követően is a klub történetének kiemelkedő játékosaként kezelte, többször szerződést hosszabbítva vele.

Az interjúban elhangzottak Ádám saját véleményét tartalmazzák, amelyet annak ellenére tiszteletben tartunk, hogy sajnálatos módon a valóságban történtekkel csak részben tartalmaznak átfedést.

Vezetőségünk újfent megköszöni Bódi Ádám a DVSC-ért tett szolgálatait, gratulál kiemelkedő NBI-es pályafutásához és további sok sikert kíván neki következő álláshelyén!

Egy hosszú, együtt töltött idő utáni elválás mindkét fél számára érzelmekkel teli és megterhelő, de reményeink szerint fogunk még Ádámmal közösen a DVSC-t segítve együttműködni!

A DVSC Futball Zrt. menedzsmentje minden erejével azon dolgozik, hogy a lehető legerősebb kerettel vágjon neki az OTP Bank Liga 2024/2025-ös szezonjában és minél jobban ki tudja szolgálni szurkolóit mind a pályán, mind a pályán kívül.

Mivel az eredményes szerepléshez nagy szükségünk van a szurkolóink támogatására, ezért a témát lezártnak tekintjük és folytatjuk a felkészülést a következő idényre.

Hajrá, Debrecen! Hajrá, DVSC!” – áll a DVSC közleményében.