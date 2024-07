Hollandiában is megforduló támadót igazolt a Vasas

A Vasas a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta Rácz Barnabást. A szombathelyi születési játékos 2012-ben mutatkozott be a Haladás színeiben a felnőttek között, míg az NB I-ben 2015 februárjában lépett először pályára. Debütálásakor rögtön egy negyvenméteres góllal mutatkozott be.

A támadó egy idényt Sopronban töltött, majd 2019-ben az Újpesthez került. Két évvel később a holland másodosztályban szereplő FC Eindhoven szerződtette, ahol 37 tétmeccsen két gólig és nyolc asszisztig jutott. Rácz 2022 nyarán tért vissza Szombathelyre, ahol az elmúlt két idényben 62 bajnokin kapott lehetőséget, ezeken 18 gólt lőtt, és kiosztott 13 gólpasszt is. A Haladás csapatkapitányaként az elmúlt idény házi gólkirálya volt Szombathelyen.

„Nagyon pozitív volt a fogadtatás a Vasasnál. Örülök, hogy itt lehetek, szimpatikus számomra, hogy komoly céljai vannak a klubnak, bízom benne, hogy ebben nagy szerep hárul rám is. Személyes célom, hogy minél több mérkőzésen lépjek pályára. Szeretnék minél több góllal, gólpasszal, valamint jó játékkal segíteni a csapatnak a feljutásban” – nyilatkozta átigazolását követően Rácz Barnabás.

Nagy Miklós sportigazgató így értékelt: „Rácz Barnabás céltudatos, pozitív szemléletű ember, a pályán pedig mozgékony, dinamikus, technikás támadó középpályás, akire játékrendszertől függően elsősorban 10-es pozícióban számítunk. Erős a sorok közötti játékban, jó elővételezési, helyzetfelismerő és irányító képességekkel rendelkezik, van benne mélységi futás, gól, gólpassz és akár szélről befelé is eredményesen tud játszani. Az ismert helyzetet kihasználva ingyen szereztük meg a játékjogát, és 2027. június 30-ig szóló szerződést kötöttünk vele.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Ihrig-Farkas Sebestyén (BVSC-Zugló – kölcsönből vissza), Kapornai Bertalan (Mosonmagyaróvár – kölcsönből vissza), Kiss Ágoston (Tiszakécske), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönbe, legutóbb Tiszakécske – kölcsönben), Molnár Zsombor (Újpest FC – kölcsönből vissza) Pintér Filip (Szombathelyi Haladás), Puska Péter (FC Komarno – Szlovákia – kölcsönből vissza), Szilágyi Szabolcs, Szivacski Donát (mindketten Mezőkövesd Zsóry SE – kölcsönből vissza), Rácz Barnabás (Szombathelyi Haladás)

Távozott: Bakti Balázs (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Litauszki Róbert (?), Papp Csongor (?), Szalay Szabolcs (ZTE FC – kölcsönből vissza), Sztojka Dominik (Budafoki MTE – kölcsönbe), Uram János (Békéscsaba 1912 Előre – kölcsönbe)