A Nyíregyháza ellen duplázó Arthur Henrique: Trófeákat szeretnék nyerni a ZTE-vel

NÉGY PERC ALATT duplázott az előző fordulóban Arthur Henrique. Habár a Nyíregyháza a szünetben még 1–0-re vezetett vasárnap Zalaegerszegen, a hazaiak a fordulás után megrázták magukat, s végül 5–1-re győztek. Arthur Henrique a 90. percben állt be csereként, majd a 91. és a 95. percben is betalált – beállítva a végeredményt.

Fotó: Szabó Miklós

„Nem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt duplázom majd egy profi mérkőzésen – mondta lapunknak a 19 éves brazil támadó. – Rövid kihagyás után tértem vissza a pályára, így különösen sokat jelentett nekem és a családomnak ez a teljesítmény. Nagyon hálás vagyok a klubnak, Filipe Celikkaya vezetőedzőnek és a stábnak, nem véletlen, hogy hozzájuk rohantam rögtön a gól után. Egész életemben azért dolgoztam, hogy profi futballista legyek, megható ilyen pillanatokat átélni. A mester azzal a feladattal küldött pályára, hogy segítsek a védekezésben, amikor pedig hozzám kerül a labda, akkor induljak meg vele. Nos, kétszer elfutottam és gólt szereztem, örülök, hogy segítettem a csapatnak. A Nyíregyházának szerencséje volt az első félidőben, a szünetben pedig jó tanácsokat kaptunk az edzőnktől. Biztatott, ne adjuk fel, és a videón olyan szituációkat mutatott, amelyeken javítanunk kellett vagy ki kellett használnunk. Filipe Celikkaya nagyon intelligens szakember, mindig jó tanácsokkal lát el bennünket, ennek is köszönhető, hogy fordítottunk, és öt egyre nyertünk.”

Arthur Henrique a Fluminense utánpótlásában nevelkedett, a nyáron pedig kölcsönben érkezett Zalaegerszegre. Eddig kilenc meccsen játszott (egyszer kezdett, nyolcszor csereként lépett pályára), és már három gólnál jár.

„Négy hónapja vagyok Zalaegerszegen, nagyszerűen érzem magam. Nyugodt és szép a város, mindenki jól fogadott, az utcán az emberek felismernek, köszönnek, közös fotót kérnek. Örülök, hogy sok mérkőzésen játszhattam, gólokat szereztem, a jövőben is mindent beleadok, hogy segítsek a csapatnak. A Nyíregyháza elleni nagy győzelem tovább növelte az önbizalmunkat, de tovább kell dolgoznunk, hogy elérjük a céljainkat. Sok meccset akarok nyerni a ZTE-vel, és trófeákat szeretnék szerezni.”

A zalai együttes legközelebb vasárnap a debreceni Nagyerdei Stadionban lép pályára. A ZTE-t nem sok sikerélmény érte a közelmúltban a DVSC vendégeként, ugyanis a legutóbbi hat bajnokiján egyaránt vereséget szenvedett.

„A Nyíregyháza elleni győzelem adta lendületet továbbvinnénk Debrecenbe is. A földön kell maradnunk, és csak arra szabad koncentrálnunk, hogy a következő meccsen három pontot szerezzünk. Tiszteljük a DVSC-t, remek együttes, de az NB I-ben bármelyik csapattal fel tudjuk venni a versenyt, otthon és idegenben egyaránt. Vasárnap jól és kevés hibával kell játszanunk, a győzelem a célunk.”