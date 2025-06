Távozik a DVTK sportigazgatója – hivatalos

A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr 2024 novemberében bontott szerződést Bajúsz Endre sportigazgatóval. Helyét az akkor 27 éves Horváth Csenger vette át, aki az átlagéletkor csökkentését és a magyar játékosok arányának növelését tűzte ki célul.

A DVTK péntek este jelentette be, hogy Horváth Csenger távozik a posztjáról, az utódját a klub a jövő héten jelenti be. Fiatal kora ellenére Horváth korábban már dolgozott az MTK Sándor Károly Akadémiáján, az ETO FC Győrnél, a Gyirmót FC Győrnél, valamint a Debreceni Labdarúgó Akadémián is.