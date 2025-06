Eldar Civic: Bekereteztetem a Ferencváros-mezemet

– Ismerkedik már Kalinyingráddal?

– Egyelőre a vakációmat töltöm a horvát tengerparton – felelte lapunknak Eldar Civic, aki 2028. június 30-ig szóló szerződést kötött az orosz FK Baltyikával. – Most is éppen a medence partján vagyok, elnézést, ha túlságosan nagy a zaj körülöttem. Most láttam, hogy keresett, ilyenkor megpróbálom a telefonomat a lehető leghosszabb időre félretenni és átadni magam a teljes kikapcsolódásnak.

– Hat év után intett búcsút a Ferencvárosnak: annak idején gondolta volna, hogy ilyen sokáig marad?

– Nem szeretem a változatosságot. Előző állomáshelyemen, Csehországban is hosszú ideig kitartottam. Fiatalon kerültem a Spartak Trnavába, tizenhat múltam amikor belevágtam a kalandba. Ott is szerettem élni, hét esztendőn át játszottam a cseh bajnokságban, és büszke vagyok rá, hogy a Ferencvárosban is ilyen hosszú időt tölthettem el.

Civic hat bajnoki címet nyert az FTC-vel (Fotó: Imago Images)

– Nem hiányzik majd Budapest?

– A magyar főváros nagyszerű hely, jó volt ott élni, a Ferencváros kiváló klub, nem lehet okom panaszra.

– Tudja, pontosan hány NB I-es mérkőzésen lépett pályára?

– Az biztos, hogy több mint száz volt… Az elmúlt idényben az egyik barátom adatait néztem éppen az egyik internetes oldalon, amikor gondoltam, ránézek a saját statisztikáimra is, és akkor léptem át a százat.

– Százhuszonhárommal zárt. Ennyi meccs között van kedvenc?

– Friss az emlék, talán a legutóbbi győri mérkőzésünket mondanám, rendkívül feszült hangulatban készültünk, azon az összecsapáson múlt a bajnoki címünk. Óriási volt a boldogság a lefújást követően, és végül kiderült, hogy én a hat év alatt szerzett hat bajnoki címmel távozhatok a Ferencvárosból.

– A nyáron lejárt a szerződése, de a Ferencváros nem is marasztalta?

– Leültünk beszélgetni, de konkrét szerződést nem kínált a klub. Közben befutott az orosz ajánlat, anyagi szempontból pályafutásom legjobb szerződését tették elém. Miután fiatalabb én sem leszek, a jövőmre is gondolnom kell, elfogadtam a Baltyika ajánlatát. Izgalmas kihívás vár rám.

– Szerhij Rebrov edzősködésekor érkezett a Ferencvároshoz, dolgozott rövid ideig Peter Stögerrel, majd Sztanyiszlav Csercseszovval, Máté Csabával, Dejan Sztankoviccsal, Pascal Jansennel és Robbie Keane-nel is. Melyikük volt a legnagyobb hatással önre?

– Mindenkivel megtaláltam a közös hangot. Büszke vagyok rá, hogy a hosszú évek alatt egyetlenegy edző sem jött oda hozzám, és mondta azt, Eldar, nincs szükségem rád… Minden tréner számított rám, előfordult, hogy kikerültem a kezdőcsapatból, de ilyenkor sem sértődtem meg, dolgoztam az edzéseken. Ilyen a személyiségem, sohasem adom fel. Talán ennek is köszönhetem, hogy ilyen sok időt tölthettem eddigi klubjaimban. Ám ha mindenképpen ki kell emelnem a vezetőedzők közül valakit, Szerhij Rebrovot és Sztanyiszlav Csercseszovot mondanám. Előbbivel a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutottunk, utóbbival dupláztunk egy idényen belül, bajnoki és kupaaranyat is nyertünk.

– Mire a legbüszkébb a Ferencvárosnál töltött időszakból?

– Nyertem hat bajnoki címet, kupaaranyat a Fradival, a sok-sok nemzetközi kupamérkőzésről, selejtezőről ne is beszéljünk. Képtelenség ezek közül egyet is kiemelni.

– Fradi-mezt visz magával emlékbe?

– Mi az hogy! Érmeimet, különböző relikviáimat odahaza, Boszniában őrzöm, szülővárosomban, Tuzlában külön szobát rendeztem be. Kisebb múzeumnyi emléktárgyam van, az egyik szobában csak az érmeim és a több tucatnyi mezem van. Némelyik dresszt be is kereteztettem, és úgy tettem ki a falra. Az a szoba karrierem múzeuma, ha belépek, számtalan emlék ugrik be. A legféltettebb kincsem a Lionel Messitől kapott dressz, Barcelonában cseréltem el vele, amikor a Fradival a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepeltünk. Ám van Zlatan Ibrahimovictól vagy éppen Edin Dzekótól is mezem. Ami biztos, hogy a Ferencváros meze is bekeretezve kerül fel majd a falamra.

– Mikor kell új orosz klubjánál jelentkeznie?

– Június tizenkilencedikén. Sok időt nem töltök a városban, mert másnap edzőtáborba megyünk Moszkvába. Az is eszembe jutott már, hogy az orosz bajnokságban korábbi edzőmmel, Dejan Sztankoviccsal vagy éppen egykori ferencvárosi társaimmal, Marquinhosszal és Myenty Abenával is találkozhatok. Jó lesz őket újra látni.