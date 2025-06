Bényei Ágoston a mellőzöttség idején is talált motivációt – személyi edzővel készül az új idényre

„Változatos idényen vagyok túl. Az őszi szezont egy sérüléssel kezdtem, aztán felépültem, jól játszottam, majd visszaesett a teljesítményem. Miután megtörtént a klubnál az edzőváltás, kevésbé számoltak velem. Ilyen minden labdarúgó életében előfordul, így tettem tovább a dolgomat” – értékelt Bényei Ágoston.

„Pontos magyarázatokat nem kaptam Valdas Dambrauskastól, hogy miért nem játszom, csak sablonokkal szolgált. A videoelemzések során több alkalommal is előfordult, hogy engem emeltek ki jó példaként, az is előfordult, hogy egy mérkőzés előtt az én gólomat vetítették le a csapatnak, majd azt a meccset csak a padról néztem. Furcsa időszak volt, de azt gondolom, hogy megtaláltam ebben az időszakban is a motivációt.”

A következő idényre személyi edző segítségéve készül a játékos, aki a robbanékonyságán, és az általános erőnlétén kíván fejleszteni.