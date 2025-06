Az NB I-ből igazolt a Liverpool, a Fradi folytatta, az Újpest megkezdte az átigazolásokat – körkép

AZ ELMÚLT HÉT ÖSSZEFOGLALÓJA

Az elmúlt egy hét és alighanem az egész nyár hazai piaci szenzációja, hogy az NB I-ből, egész pontosan a Puskás Akadémiából igazolt játékost az angol bajnok Liverpool, a kapus Pécsi Ármint. A felcsútiakhoz kapcsolódó hír, hogy Kerezsi Zalán játékjogát végleg kivásárolták a Honvédtól. Egyébként továbbra is a Ferencváros az egyik legaktívabb csapat a hazai átigazolási piacon. A Nyíregyházáról érkező Nagy Barnabás volt a csapat harmadik nyári szerzeménye, miközben három játékos már távozott, a tunéziai Mohamed Ben Romdan után Eldar Civic és Virgil Roy Misidjan is. Aktívnak számít a piacon az MTK is, amely a napokban két védő, Széles Imre és Szépe János érkezését jelentette be, többen viszont távoztak a klubtól, köztük a 36 éves, 26-szoros válogatott Stieber Zoltán. Bojan Szankovics személyében bejelentette első nyári szerzeményét a Nyíregyháza, míg a Kisvárda végleg megszerezte az eddig kölcsönben szereplő montenegrói középpályás, Marko Matanovics játékjogát, a csatár, Czékus Ádám játékjogát pedig elcserélte a kecskeméti védő Nagy Krisztiánéra. Megkezdte a nyári átigazolási időszakot az Újpest is, ugyanúgy, mint egy évvel ezelőtt, egy mezőkövesdi kapussal: akkor Riccardo Piscitelli, most Juhász Bence érkezett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Gonda Suicsi (japán, lejár a szerződése), Jorgo Pëllumbi (albán)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Csatári Gergő (Kolorcity Kazincbarcika), Derényi Nándor (Putnok FC), Fekete Vince (Putnok FC), Ferencsik Bálint (Békéscsaba 1912 Előre), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolható)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC GYŐRNÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Csóka Bálint (szlovákiai, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Farkas Balázs Kesző (Bp. Honvéd), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Koncz Dávid (FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia), Lacza Alex (Kozármisleny). Kooperációs kölcsön után (Szentlőrinc): Vingler László

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Kocsis Botond

Kiszemeltek: –

Távozók: Szépe János (szlovákiai, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Vitális Milán (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ruisz Barnabás, Michal Skvarka (szlovák)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Ötvös Bence (Paksi FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia?), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország?), Owusu Kwabena (ghánai, MKE Ankaragücü – Törökország?), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, lejár a szerződése)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Philippe Rommens (belga)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Baranyai Nimród (Újpest FC), Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Nagy Krisztián (Kecskemét)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskemét), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente (Szeged-Csanád GA)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Herczeg Botond (Szeged-Csanád GA), Kovács Mátyás (Fehérvár FC), Lehoczky Roland (Vasas FC), Merényi Ádám (Budafoki MTE), Szűcs Patrik (Budafoki MTE), Zuigeber Ákos (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, lejár a szerződése), Bobál Dávid (lejár a szerződése), Nagy Zsombor (lejárt a szerződése), Stieber Zoltán (lejár a szerződése), Végh Bence (lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Hei Viktor (ukrán-magyar, lejár a szerződése), Molnár Rajmund (Hollandia, Törökország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Horváth Kevin (Mezőkövesd Zsóry), Németh Barnabás (Vasas FC), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencvárosi TC), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Fehérvár FC), Májer Milán (Kecskeméti TE)

Távozók: Géresi Krisztián (lejár a szerződése), Nika Kvekveszkiri (grúz, lejár a szerződése), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Darko Velkovszki (északmacedón, lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kovács Milán (Debreceni VSC, Diósgyőri VTK), Kovácsréti Márk (Puskás Akadémia, Újpest FC), Matheus Leoni (brazil), Nagy Dominik (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kolorcity Kazincbarcika), Debreceni Zalán (Kozármisleny), Kocsis Bence (BVSC-Zugló), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Nyíregyháza Spartacus), Lapu Andor (Opus Tigáz Tatabánya), Lépő Kristóf (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Simon Barnabás (Diósgyőri VTK), Skribek Alen (Diósgyőri VTK), Szabó Bálint (Fehérvár FC), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolható), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry)

Távozók: Hegedűs János (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Balogh Balázs (lejár a szerződése), Könyves Norbert (magyar-szerb, lejár a szerződése), Tóth Barna, Varga Roland (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bévárdi Zsombor (Budapest Honvéd), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Kocsis Dominik (Tiszakécskei LC), Ominger Gergő (Fehérvár FC), Posztobányi Patrik (Mezőkövesd Zsóry)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Jonathan Levi (svéd-olasz, lejárt a szerződése, Ferencvárosi TC)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszegi TE FC), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia), Milos Pantovics (szerb, Topolyai SC – Szerbia), Petar Sztanics (szerb, Topolyai SC – Szerbia)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Vincent Onovo (nigériai, lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérnek: Huszti András (Fehérvár FC), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Szalay Szabolcs (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dénes Csanád Vilmos (Újpest FC, Hollandia, Horvátország, Lengyelország), Marko Cubrilo (bosnyák), Anderson Esiti (nigériai, lejár a szerződése), Sztefanosz Evangelu (görög, lejár a szerződése), Jack Ipalibo (nigériai), Medgyes Sinan (lejár a szerződése), Sajbán Máté (lejár a szerződése)

