Technikás és nagy munkabírású futballista a Ferencváros első nyári szerzeménye

Szívesen szerződtet a Ferencváros olyan labdarúgókat, akik a nemzetközi kupaporondon az ellenfeleknél mutatták meg magukat. Az FTC az elmúlt öt évben korábbi vetélytársától szerezte meg Stefan Gartenmannt (Midtjylland), Júlio Romaót, Owusu Kwabenát, Kady Borgest (mindhárom Qarabag), Alekszandar Pesicset (Crvena zvezda), Myenty Abenát (Slovan Bratislava) és Amer Gojakot (Dinamo Zagreb), keddi szerzeménye, a 2025–2026-os idény első igazolása is illeszkedik a sorba, Carlos Eduardo Lopes Cruz, ismertebb nevén Cadu a Viktoria Plzentől érkezett, amely az Európa-ligában búcsúztatta februárban az FTC-t. Megszerzése fegyvertény, ugyanis a Sparta Praha és a Slovan Bratislava is csábította, sajtóhírek szerint a cseh bajnok Slavia Praha karnyújtásnyira volt a megegyezéstől, ám a Ferencváros előzött, s megszerezte lejáró szerződésű kiszemeltjét – akinek a becsült piaci értékét 1.2 millió euróra taksálja a Transfermarkt.

A 27 éves jobblábas brazil labdarúgó a német portál adatlapja szerint posztját tekintve szélső középpályás, ám a cseh klubban játszott 97 mérkőzésből 57-szer bal, 31-szer jobb oldali szárnyvédőként kapott lehetőséget – nem mellesleg nyolc gólt szerzett és 19 gólpasszt adott. Profilja alapján illeszkedhet a Ferencváros háromvédős hadrendjébe, amelyet Robbie Keane vezetőedző a tavasz nagy részében alkalmazott, hiszen a plzeniek jellemzően 3–4–3-as felállásban futballoztak. Bizakodásra adhat okot, hogy meccsben lévő labdarúgó érkezik, az előző évadban ugyanis 49 mérkőzésen lépett pályára, két gól mellett nyolc gólpasszt jegyzett, sebessége azonban a hosszabb távú futásoknál nem minősül kiemelkedőnek.

A Cube adatelemző rendszer szerint a cseh bajnokságban a posztján szereplőkkel összehasonlítva elmondható, hogy labdabiztonság szempontjából kiemelkedő, de helyzetkialakítás, labdabirtoklásban részvétel, beadások, cselezés, lövésmennyiség, labdaszerzések, labdavezetés és tizenhatoson, illetve támadóharmadon belüli jelenlét tekintetében is átlagon felüli mutatókkal büszkélkedhetett. Ezzel szemben a fejpárbajokat, fegyelmezettséget, szereléseket, a labda előrejuttatását, a védekező intenzitást és labdaszerzést vizsgálva legfeljebb közepesnek volt mondható.

Lövőtérképe alapján szívesen próbálkozik a tizenhatoson kívülről, míg cselezésre leginkább a támadóharmadban vállalkozik – megbízhatóságát jelzi, hogy a bajnokságban egyszer sem sült fel a driblizéssel a saját térfelén. Tipikus passzairól készített térképe alapján olyan szárnyvédő képe rajzolódik ki, aki keresi a labda előrejuttatásának lehetőségét, ám ha úgy ítéli meg, biztonsági megoldást választ, a középhátvédhez gurít. Erénye, hogy mindkét lábával jól ad be, ám szereti az erősebb, jobb lábára venni a labdát. Szélről indított betörései sok veszélyt hordoznak magukban, nagy vállalkozókedvvel ad be – beadásai több mint 38 százaléka volt pontos a bajnoki évadban. A Plzenben ő volt a második számú szabadrúgáslövő, időnként a szögletek elvégzését is rábízták.

A cseh sajtó szerint nemcsak a brazilokra jellemző technikai képzettség jellemzi, a munkabírása is nagy, amit alátámaszt, hogy az Európa második legintenzívebb ligájaként számontartott cseh bajnokságban végigrobotolta az idényt, a mutatók szerint legutóbb koronavírus döntötte le a lábáról még 2020 őszén. Nemzetközi rutinja sokat érhet, az Európa-ligában 12, a Konferencialigában 8, míg a különböző selejtezősorozatokban 7 meccsen szerepelt.

Felvetődik azonban a kérdés, kit szorít ki a keretből, nehezen elképzelhető, hogy Eldar Civic és Cristian Ramírez egyaránt a csapat tagja marad – hacsak nem a jobb oldalon számol a brazillal a szakmai stáb.