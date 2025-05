Spandler szerint mindenkinek „élet-halál harcként” kell felfognia a DVSC elleni meccset

„Én azt gondolom, hogy ez a közösség összetartó. Szeretnénk lezárni azt, ami magunk mögött volt az elmúlt meccseken, és mindent egy lapra feltenni az utolsó mérkőzésen – fogalmazott a Fehérvár FC csapatkapitánya, Spandler Csaba. – Sok Vidi-kötődésű játékosunk és stábtagunk van, akik tudják, hogy ez a klub hová való. (...) Az utóbbi két hazai meccsen megvoltak a helyzeteink de a kapussal szemben nem hoztunk jó döntéseket. De nagyon remélem, hogy ezen a sorsfordító meccsen sikerül betalálni és nyerni. Ehhez viszont maximális koncentráció kell és az, hogy mindenki élet-halál harcként fogja fel a mérkőzést.”

A rutinos védő kiemelte, hogy a fehérvári szurkolóknak is nagy szerepük lehet a bennmaradásban.

„A Debrecen agresszív felfogásban játszó csapat, tudjuk, hogy általában letámadják az ellenfelüket. Emellett minőségi támadóik vannak, akikre oda kell figyelnünk. Jelen helyzetünkben bárkivel is játszanánk, nagyon nehéz mérkőzésre számítanék, igaz ez rájuk is – így Dala Martin, a piros-kékek kapusa, aki szerint Brandon Domingues és Bárány Donát hiányában is veszélyes ellenfél a DVSC. – Nyilván, ha egy vagy több meghatározó játékos hiányzik az ellenfélből, az előny, de egy ilyen kiélezett meccsen bárki lép pályára, extrán motivált lesz. Ha lesznek is hiányzók mindkét oldalon, az a meccs presztízséből nem vesz el, sőt, aki lehetőséget kap, biztos, hogy mindent megtesz a csapata sikeréért. Nagyon komoly összecsapásra számítok.”

A 21 éves játékos párhuzamot vont a két évvel ezelőtti idényzáróval is, amikor nem sok választotta el a Fehérvárt a kieséstől.

„Hogy őszinte legyek, teljesen másképp élem meg most, hiszen anno fiatal játékosként más volt szerepem abban a csapatban. Most a pályán is tehetek azért, hogy bennmaradjunk, sokkal jobban magaménak érzem a felelősséget, mint két évvel ezelőtt. Nehéz átélni egy ilyen helyzetet, de bízom benne, hogy pozitívan jövünk ki belőle. Jövőre pedig előrelépünk és egy nyugodtabb szezon vár majd ránk” – mondta.