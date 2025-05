Markgráf Ákos: Az ezüstéremnél alább jövőre sem adnám

Az idény egyik felfedezettje a bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémiánál a 19 esztendős balhátvéd, Markgráf Ákos, aki szinte berobbant az élvonalba. Az ifjú bekk a 2023–2024-es évadban mutatkozott be az NB I-ben, azonban állandó játéklehetőséget igazán csak az elmúlt hónapokban kapott – az élet pedig Hornyák Zsolt vezetőedzőt és az utánpótlás-válogatott játékost igazolta. Harminchárom bajnokin mindössze 38 gólt kapott a PAFC, ez a mutató 16 meccs/16 gól, amikor Markgráf is pályára lépett (az Újpest elleni 2024. júliusi bajnokin a 91. percben szállt be, így ezt az összecsapást nincs értelme érdemben beleszámítani a statisztikába). Mindig óriási lelkesedéssel és intenzitással vetette magát a játékba, s bár rutintalanságából adódóan olykor meggyűlt a baja az élvonal kiemelkedő szélsőivel, Nagy Zsolttal a bal oldalon nagyszerű párost alkotott meccsről meccsre. Ugyan az első NB I-es gólja még várat magára, a Paks ellen a 17. fordulóban aratott siker (3–1) alkalmával ő adta Lamin Colley-nak a gólpasszt együttese utolsó találata előtt. A nagyszerű tavaszi áttörés ellenére a balhátvédben azért maradt némi hiányérzet, mind csapat-, mind egyéni szinten.

„Az egész együttes büszke lehet az idénybeli teljesítményére – mondta lapunk érdeklődésére a 19 éves balbekk. – Ha valaki azt mondja a nyári felkészülés során, hogy hatvanhat pontot szerzünk, s az utolsó fordulóig harcban leszünk a bajnoki címért, bárki habozás nélkül aláírta volna. Én is nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sok játéklehetőséget kaptam, igyekeztem meghálálni a bizalmat. De azért felemás érzések kavarognak bennem, egyrészt nagyon jó lett volna, ha mi nyerjük meg a bajnoki címet, illetve két kisebb, idegesítő sérülés is hátráltatott az évad során, amelyek nélkül úgy érzem, még nagyobb hasznára lehettem volna a csapatnak.”

Sebet nyalogatni azonban nincs idő, tudja ezt a Puskás Akadémia ifjú felfedezettje is: hétfő óta ugyanis Telkiben edzőtáborozik az U21-es válogatott keretével (június 5-én Kecskeméten fogadja Albániát, június 10-én pedig Bécsújhelyen mérkőzik meg Ausztriával a csapat), illetve fél szemmel a következő idényre figyel.

„Kiváló a hangulat, nagyon jó kis társaság verődött össze itt, Telkiben – mondta edzőtáborbeli élményeivel kapcsolatban az utánpótlás-válogatott játékos. – Mindig öröm ide jönni, óriási kiváltság magamra húzni a címeres mezt. Azon vagyunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a közelgő Európa-bajnoki selejtezőre, ezt a célt szolgálja az Albánia és az Ausztria elleni felkészülési meccs. Szeptemberre készen kell állnunk a Litvánia elleni összecsapásra. Addig is visszatérünk klubcsapatunkba, a Puskásnál a vezetőség azon van, hogy erősítse, mélyítse a keretet. A Fiorentina elleni tavalyi peches kupabúcsú motivál minket, úgy érezzük, lehet keresnivalónk az európai kupaporondon. Nem titok, a Mol Magyar Kupában is szeretnénk szép eredményeket elérni, a mögöttünk hagyott idényben ez nem sikerült, jövőre megpróbáljuk kiköszörülni a csorbát. Ami pedig a bajnokságot illeti, egy ilyen nagyszerű évad után az ezüst­éremnél alább jövőre sem adnám…”