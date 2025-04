Nagy Barnabás: Az edzőváltás a mi kudarcunk is

NYÍREGYHÁZA–FEHÉRVÁR 19.00

ZAJLOTT AZ ÉLET a héten Nyíregyházán: elköszöntek a vezetőedző Tímár Krisztiántól, s a legutóbb a Kecskeméti TE-nél dolgozó Szabó Istvánt nevezték ki a vezetők. Az új szakembernek csak néhány napja maradt arra, hogy felrázza a társaságot, de nincs könnyű feladata, az egészen biztos. A csapat ugyanis mély gödörbe került, az utóbbi hat bajnokin nem szerzett gólt, és a ZTE FC elleni Mol Magyar Kupa-negyeddöntőben is gólképtelen maradt (0–2).

„Sohasem könnyű feldolgozni egy-egy edzőváltást, ebben nekünk is megvan a felelősségünk, ez a mi kudarcunk is – mondta lapunknak Nagy Barnabás, a Nyíregyháza Spartacus 24 éves szélsője. – Ugyanakkor kellett a változás, szükség volt arra, hogy valami történjen – a vezetőség úgy döntött, hogy edzőt vált. Bár csak néhány napja dolgozunk együtt Szabó Istvánnal, új impulzust adott a csapatnak. Bízik bennünk, próbál önbizalmat adni, amelyre nagy szükségünk van. Más jellegű edzéseket vezényel, mint Tímár Krisztián, de ez teljesen normális, minden szakvezető más-más módszerben hisz. Elmondta, nem lehet egyik napról a másikra reformálni a játékunkat, a szisztémánkat, ehhez nagyon rövid az idő, így csak kisebb változtatásokat eszközölt. A célunk nem lehet más, mint hogy az ellenfél kapuja előtt határozottabbak és magabiztosabbak legyünk, hiszek benne, hogy önbizalommal felvértezve végre eredményesek lehetünk. Azt sem bánom, ha csak egy gólig jutunk el, csak nyerjünk…”

A Szpari vasárnap 19 órakor a Fehérvár FC-t fogadja – a Vidi sincs csúcsformában, az utóbbi négy bajnokiján nyeretlen maradt, s mindössze három pontot szerzett.

„Stabil csapat a Fehérvár. Az egyik legjobb játékosa, Ivan Saponjics öt sárga lapos eltiltását tölti, de nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hiszen az, aki helyette kap szerepet, nyilván bizonyítani akar. Ott szerepel a keretben például Nicolás Stefanelli, kiváló csatár, de rajta kívül is akadnak veszélyes támadók. Nincs könnyű helyzetben a Vidi szakmai stábja, hiszen félévente új csapatot kell építeni, ez pedig hosszabb folyamat. A fehérváriaknak adott esetben megfelelhet a döntetlen is, nekünk azonban mindenáron győznünk kell, hogy ellépjünk a kieső helyről. Ésszel, türelmesen kell futballoznunk, nem mehetünk fejjel a falnak, mert ez megbosszulhatja magát.”

Pető Tamás, a Fehérvár vezetőedzője a klub hivatalos honlapján nyilatkozott a mérkőzést megelőzően.

„Nagy csalódás volt nekünk a múlt heti, ZTE elleni vereség. Megértjük a szurkolóink csalódottságát és elfogadjuk a kritikákat. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy Nyíregyházán újra azt az arcunkat mutassuk, mint korábban. Az a célunk, hogy ponttal vagy pontokkal térjünk haza. Mindig arra törekszünk, hogy kilencven percen keresztül küzdjünk és győztesen hagyjuk el a pályát, ez így lesz a Nyíregyháza ellen is. Az ellenfelünknél a héten történt edzőváltással kapcsolatban: mindig befolyásolja a csapatot az edzőváltás, van pozitív, s van negatív példa is, de mi nem ezzel, hanem saját magunkkal akarunk foglalkozni. Az új vezetőedzőjüket is ismerjük, így tudjuk, nagyjából mire számíthatunk majd ellenük, ennek tudatában igyekszünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni.”



ÚJPEST–DEBRECEN 14.00

JÓ ELŐJEL? Nem tudni, de az biztos, hogy az Újpest legutóbb a DVSC ellen tudott győzni a bajnokságban. December 8-án...

Azóta öt döntetlen, öt vereség a lila-fehérek mérlege, így nem csoda, ha aggódva várják a következő fordulót – a Loki az ETO otthonában elért 0–0 után Kecskeméten 3–1-re, hazai pályán a DVTK ellen 4–1-re nyert, vagyis javuló formában van.

Miben reménykedhet az Újpest?

A szurkolók egyre türelmetlenebbek, nagyon kellene a hazaiaknak a győzelem, miközben a DVSC is menekül a kiesés elől, így óriási küzdelem várható.

Nestor El Maestro (Fotó: Kovács Péter)

Nestor El Maestro, a DVSC vezetőedzője a klub honlapján beszélt a várakozásairól, a DVTK 4–1-es legyőzése után optimista hangulatban.

„Örülök, hogy sikerült megtalálnunk ezt a jó formációt a szezon kulcsfontosságú szakaszában – fogalmazott a szakvezető. – Remélem, folytatjuk a jó sorozatot és elérjük célunkat. Intelligens játékosok alkotják a csapatot, gyorsan alkalmazkodtak az új formációkhoz és pozíciókhoz. Ez érdekesebbé és hatékonyabbá is teszi a munkámat, hiszen ugyanolyan jól tudunk játszani három-, négy- vagy ötvédős rendszerben, sőt akár gyémánt alakzatban. A legfontosabb, hogy az alapok rendben legyenek, ahogyan az elmúlt hetekben. Ezen a megfelelő intenzitást, a koncentrációt, a pontrúgásokat és az egyszerű játékot értem a középpályán. Minden, ami bonyolultabb, az csak bónusz. A futballban mindig az eredmény a legfontosabb, és néhány győzelem teljesen meg tudja változtatni a kedvünket. Mentálisan és erőnlétileg is jók vagyunk, készen állunk a vasárnapi kihívásra.”

Az előző három fordulóban hét pontot szerzett a Debrecen, s Maximilian Hofmann is bizakodó. Az osztrák hátvéd arról beszélt a klubhonlapon, mennyire meglepte, hogy ilyen kiegyenlített a bajnokság.

„Több meccsen is azt éreztem: jobbak vagyunk, nyerhetnénk, mégsem sikerült. Ez csak még több munkára ösztönzött, tudtam, itt mindig mindent bele kell adni, és hittünk abban, hogy jönnek az eredmények. Ha így folytatjuk, elkerüljük a kiesést, és szeretnénk jól szerepelni Újpesten is. A sárga lapok? Nos, igen, a játékvezetők nem ismernek, én sem őket, nem állok félre a párharcoknál, talán emiatt vannak a figyelmeztetések” – próbált magyarázatot adni a védőjátékos.