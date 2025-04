Lukács Dániel: Kecskeméten már történt néhány csoda

Különleges számára a Diósgyőr elleni mérkőzés: Lukács Dániel, a Kecskeméti TE csatára 2022 június és 2024 januárja között szerepelt a DVTK-ban, s bár már játszott korábbi csapata ellen, a mai napig érdekes, ha a miskolciakkal kell szembe néznie.

„Szép időszakot töltöttem el Diósgyőrben, emlékezetes maradt az a másfél év – mondta lapunknak Lukács Dániel, a Kecskeméti TE 29 éves csatára, aki első diósgyőri idényében 19 gólig jutott az NB II-ben. – Az akkori csapatból leginkább Jurek Gáborral tartom a kapcsolatot, mondta is, sérülése után visszatér és rúg nekünk három gólt… Azt feleltem neki, ne legyen ebben annyira biztos! Még hét bajnokit rendeznek, s miután az utolsó helyen állunk, és öt ponttal előz meg minket a már bennmaradó Debrecen, egyszerű a képlet: minél több meccset meg kell nyernünk, ugyanis a döntetlenekkel nem sokra megyünk. Ha hétből hetet behúzunk, akkor bennmaradunk… Így kell hozzáállni a meccsekhez, és akkor van remény. Kecskeméten már történt néhány csoda, itt a lehetőség, hogy újabbat vigyünk véghez! A Diósgyőr kemény ellenfél, főleg idegenben, a szurkolók remek atmoszférát teremtenek, képesek belehajszolni a győzelembe a csapatot. Ennek ellenére megvan a fegyverünk és a taktikánk arra, hogy miként győzhetünk, bízunk benne, sikerül is. Egy út áll előttünk: a győzelemé.”

NS-TIPP: Somogyi Zsolt Az edzőváltás egyelőre nem hozta meg a klubvezetők által remélt pozitív változást Diósgyőrben, sőt… Vladimir Radenkovics a negyedik helyen adta át a csapatot, amely jelenleg a hatodik, s az utóbbi négy bajnokin mindössze két pontot szerzett… A Kecskemét az életéért küzd, a döntetlenekkel nem sokra megy – nyernie kell, s erre meg is lesz az esélye.

Lukács Dániel a múlt heti, ETO FC Győr elleni bajnokin betalált (1–1) , így tíz mérkőzés után volt újra eredményes az NB I-ben.

„Érdekes, hogy öt góllal vezetem a házi góllövőlistát: egyfelől jó érzés az élen állni, de a csapat szempontjából jobb lenne, ha valaki megelőzne vagy én lettem volna eredményesebb! Mindenesetre az önbizalmamnak jót tett a múlt heti gól, folytatnom kell a gólszerzést a hátralévő meccseken is. Driton Camaj ott áll mögöttem négy góllal, jó játékos, benne is bízhat a Kecskemét. Persze, mindegy is, ki eredményes, csak sorra szerezzünk három pontot.”