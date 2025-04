Hornyák Zsolt: Hiányoltam a futballunkból az agressziót

ETO FC GYŐR–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–0

BORBÉLY Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője

– A játék képe alapján nem férhetett kétség az ETO győzelméhez – a kispadon is ez volt az érzése?

– Valóban megérdemelt győzelmet arattunk, az első félidőben uraltuk a mérkőzést, az történt, amit elterveztünk. Az első percben volt egy figyelmetlenség, százszázalékos helyzetbe került az ellenfél, de ezenkívül szép támadásokat vezettünk, a tizenhatoson belül jobb megoldásokra lett volna szükségünk. A második félidő már nehezebb volt, és figyeltem, hogy a melegben fogyott az energia, ezért frissítettünk cserékkel, akik remekül szálltak be, és örülök a góljaiknak is.

– Bíró Barnabás teljesítménye hogy tetszett?

– Nem ijedt meg, az ő teljesítményével is nagyon elégedett vagyok. A stábbal minden meccs előtt átrágunk minden lehetséges történést, és ha bármi történik Tóth Rajmunddal, őt választottuk első számú helyettesnek. Albion Marku sérülése miatt nincs más alternatíva, de Bíró Barnabás beilleszkedett, felvette a ritmust, pedig az NB III-ból ez nagy ugrás!

– A múlt hetihez képest miért sikerült mindkét oldalon veszélyesen támadni?

– Engem is foglalkoztatott a kérdés, a jobb, a bal és a középső sávot is veszélyessé akartam tenni. Azzal, hogy Tóth Rajmund középpályásként jobb oldalon játszik, tudja azt hozni, mint Daniel Stefulj a bal oldalon, viszont Bánáti Kevinnel elbeszélgettem. Két mérkőzés alatt egy érintése volt a tizenhatoson belül, míg Claudiu Bumbának tizenhét. Proaktivitást kértem tőle, teljesítette, örülök a teljesítményének!

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Miért nem sikerült megnyerni a mérkőzést?

– Fontos pillanat volt a mérkőzés eleje, nagy kár, hogy harminc másodperc elteltével Mikael Soisalo kihagyta azt a ziccert. Vagy említhetem még Jonathan Levi és Lamin Colley lehetőségeit is. Három százszázalékos helyzetet nem lehet kihagyni egy félidő alatt, sajnos így nem tudtunk nyerni.

– A második félidőben hogyan lehetett volna eredményesebb a csapat?

– Alapvetően jót tett nekünk, hogy végül visszavonták a tizenegyest, azonban olyan szempontból ártott is, hogy lelassította a tempót. Kicsit passzívak voltunk, de a végén azt hittem, jó cserékkel és jobb játékkal nyerhetünk, és a nulla nulla helyett jó eredményt érhetünk el. Nagy Zsolt átlövésein kívül sajnos nem sikerült komolyabb veszélyt teremtenünk. És aztán jött egy hiba a védőnktől.

– A betegségek befolyásolták a játékot?

– Az elmúlt tíz napban hét játékos betegedett meg, például Laros Duarte és Jonathan Levi is. Ezek három-, négynapos kiesések, de nem tudunk félretenni ilyen játékosokat. Összességében hiányoltam a futballunkból az agressziót, de betegség után nem voltak elég erősek a pályán lévők, annyira pedig nem bő a keretünk, hogy pótoljuk őket.