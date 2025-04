El Maestro: Valami egészen különlegeset láttunk szombaton – edzői értékelések

DVSC−ZTE

Hihetetlenül fordulatos, a végletekig kiélezett csatát vívott egymással Debrecenben a DVSC és a ZTE: a házigazdák nyerőembere Brandon Domingues volt, aki a vendégek 3−2-es vezetésénél a 88. percben egyenlített, majd a hosszabbításban egy pazar kapáslövéssel eldöntötte a mérkőzést. A 4−3-as győzelem egyben azt jelentette a debreceniek számára, hogy elmozdultak a kiesőzónából, és feljöttek 9. helyre.

„Hatalmas győzelem volt, úgy érzem, ez a szezon fordulópontja lehet, erőt és hitet adhat a csapatnak, ez pedig nagyon fontos lesz az május végéig tartó időszakban. Nem hiszem, hogy taktikailag túl sokat kellene most elemeznem a találkozót, a stábbal természetesen kiértékeljük majd hétfőn a látottakat, de a média és a szurkolók számára olykor fontosabb, hogy egyszerűen csak élvezzék ezt a csodálatos játékot. Az ötezer-hétszáz néző valami egészen különlegeset látott ma, volt még hely körülbelül tízezernek, akik bánhatják, hogy nem jöttek ki a meccsre. A Nyíregyháza elleni pénteki derbin is lesz hely bőven, csakúgy, mint az MTK ellen – jöjjön ki mindenki, szükségünk a van a biztatásra. Az idő jó, élvezzétek a jó focit!” – üzent a debreceni drukkereknek is Nestor El Maestro, a Loki vezetőedzője.

„Úgy gondolom, hogy ha három gólt rúgsz egy ilyen meccsen, főleg idegenben, akkor azt a mérkőzést meg kell nyerni. A legbosszantóbb az, hogy olyan szituációkból kaptuk a gólokat, amelyekre fel lehet készülni, és fel is készültünk, de a meccs hevében elfelejtették a dolgukat a játékosok, és nem maradtak a kijelölt pozícióban, ebből volt problémánk. Bosszantó. Jó iramú meccs volt, mind a két csapat nyerni akart, mindenki a maga módján játszott. Nem gondolom, hogy durva mérkőzés volt, volt minden, sajnos nem mi jöttünk ki jól belőle a végén” – összegzett Márton Gábor, az egerszegiek mestere.

DVTK−ETO FC GYŐR

A decemberi, otthon elszenvedett 4−3-as vereség után idegenben 4−2-es győzelemmel vágott vissza a Diósgyőrnek az ETO, amely sikerével immár tizenegy mérkőzés óta veretlen, a zöld-fehérek a Pakshoz hasonlóan tavasszal még nem találtak legyőzőre.

„Tény, hogy a második félidőben volt néhány nehéz pillanatunk, de le kellett volna korábban zárnunk a meccset. Volt három-négy tiszta gólhelyzetünk, de ilyen a foci. Féltem, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat, de szerencsére a kapusunk nagyon jó formában van, meccsben tartott bennünket, így a slusszpoént végül mi tudtuk elsütni” – hangzott a győztes edző, Borbély Balázs, értékelése.

„Az első félidőben még szerencsésnek is nevezhettük magunkat, hogy csak 3–1-es hátrányba kerültünk, de dicséret illeti a játékosokat a második játékrészért, mert visszajöttünk a mérkőzésbe, több helyzetet is kialakítottunk. Nem is az ETO letámadása volt a fő problémánk az első félidőben, hanem az, hogy rengeteg hibát követtünk el a saját kapunk előterében. Egy ilyen mérkőzés után ki kell elemeznünk a történteket, holnap már edzésünk lesz, és elkezdünk dolgozni azon, hogy miként tudunk továbblépni” – mondta Valdas Dambrauskas, a Diósgyőr vezetőedzője.