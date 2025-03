Nikola Szerafimov és a hegedű: a Vidi elhúzná az Újpest nótáját is

HA NYER A VIDI, megelőzi az Újpestet. A vasárnap 14.30-kor kezdődő összecsapás kapcsán a lila-fehérek izgulhatnak, mély hullámvölgybe kerültek az elmúlt időszakban – utóbbi három bajnokijukon tizenkét gólt kaptak. A Vidi ellenben az előző három NB I-es mérkőzésén nem kapott ki: a DVSC otthonában nyert (2–1), a Kecskemét (2–2) és legutóbb a Diósgyőr (0–0) ellen is döntetlent játszott. Nikola Szerafimov szeretné, ha a csapat (minimum) ott folytatná a játékot, ahol a

bajnoki szünet előtt abbahagyta. A futballista a válogatott szünetben sem pihent, az északmacedón válogatottban előbb ­Liechtenstein (3–0), majd Wales ellen (1–1) lépett pályára, s úgy érzi, mentálisan sikerült ráhangolódnia a bajnokságból hátralévő mérkőzésekre. A 25 esztendős hátvéd úgy gondolja, a Fehérvár három olyan mérkőzés előtt áll, amely meghatározhatja, az idény végén hol végez a tabellán.

„Közvetlen riválisokkal játszunk. Az Újpest után a Zalaegerszeg, majd a Nyíregyháza következik. Ez a három mérkőzés döntő jelentőségű lehet, ha jól jövünk ki ezekből, a középmezőny elején is zárhatunk. Szeretnénk minél előrébb végezni a tabellán, úgy érzem, a szakmai stáb és a játékosok között jó az együttműködés, jó hangulatban telnek az edzések.”

Nikola Szerafimov vasárnap a Megyeri úton 95. NB I-es mérkőzésén léphet pályára, és ha nem jön közbe sérülés vagy eltiltás, az idén elérheti a bűvös százas számot. A védő 2021 augusztusában a ZTE FC légiósaként játszotta első magyar élvonalbeli mérkőzését.

„Száz mérkőzés bármelyik ligában szép szám. Jól éreztem magam Zalaegerszegen is, és most Székesfehérváron is megtaláltam a számításaimat. Egyedül költöztem a városba, szeretek a ház körül tenni-venni, a szüleim és a nővérem havonta meglátogatnak.”

Amikor legutóbb itt járt a család, a régi hegedűórák is szóba kerültek, hiszen Nikola Szerafimov zeneiskolába járt, kevésen múlott, hogy muzsikusként találja meg számításait.

„A nővérem zongorázott, én hegedültem. Mindketten zeneiskolába jártunk, de engem hamar magával ragadott a labdarúgás. Legutóbb a családtagokkal a régi emlékekről beszéltünk, s abban maradtunk, ha legközelebb jönnek, elhozzák a gyerekkori hegedűmet. Néhány dalt még el tudok játszani.”

25. FORDULÓ

Március 28., péntek

Kecskeméti TE–DVSC 1–3

Március 29., szombat

ETO FC Győr–MTK Budapest 2–1

ZTE FC–Paksi FC 1–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 0–2

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)