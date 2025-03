Kocsis Dominik: Soha többet nem akarok kiesni az NB I-ből

Az ág is húzza a Debrecent. Nem elég, hogy a csapat kieső helyen szerénykedik, a rengeteg sérült is megnehezíti Nestor El Maestro vezetőedző dolgát. Hegyi Krisztián (megműtötték, kölcsönből visszatért a West Hamhez), Szűcs Tamás, Vajda Botond, Maurides, Ferenczi János, Batik Bence, Kusnyír Erik és Yacouba Sylla bajlódik kisebb-nagyobb nyavalyával, ráadásul Bárány Donát is csupán a napokban kezdhette el a csapatedzéseket, míg Kocsis Dominik enyhébb influenzán esett át.

„Beteg voltam, de már jól vagyok – mondta lapunknak Kocsis Dominik. – A válogatott meccsek miatt beiktatott szünet alatt a szokásosnál keményebb edzéseink voltak, továbbá a taktikára is nagy hangsúlyt fektettünk. Egyre kevesebb a forduló a bajnokságból, immár nem a szép játékra törekszünk, mindenáron pontokra van szükségünk. El kellene kapnunk a többmeccses győzelmi szériát, ami egyáltalán nem lehetetlen. Minden csapatnak van győzelmi sorozata az idényen belül, nekünk még nem volt, itt lenne az ideje.”

A Loki pénteken közvetlen riválisával, a szintén 20 pontos Kecskeméttel csap össze, így a lehető legjobbkor kezdhetné el a sikerszériát. A KTE az utolsó, a Debrecen az utolsó előtti a tabellán – hátrányuk négy pont a már bennmaradást jelentő 10. helyen lévő Nyíregyháza mögött.

„Minden mérkőzés nagyon fontos, de a Kecskemét elleni különösen az – jelentette ki határozottan a 22 éves támadó. – Mindkét csapatnak ugyanannyi pontja van, mindkettő a bennmaradásért harcol, csak a győzelem lebeg a szemünk előtt. Tisztában vagyunk vele, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, de mindent megteszünk, hogy miénk legyen a három pont. Küzdelmes meccset várok.”

A DVSC két győzelemmel kezdte ugyan a tavaszt, ám nincs jó formában, immár öt bajnoki óta nem nyert, sőt, négy vereség után a legutóbbi bajnokin csak egy pontot szerzett Győrben az ETO ellen.

„Sajnos ősszel is volt már hasonló nyeretlenségi sorozatunk, így nem új ez a helyzet. Az mindenesetre pozitívum, hogy az előző bajnokin egy pontot el tudtunk hozni Győrből, azaz legalább véget ért a vereségsorozat. Ahogy az imént mondtam, mielőbb győzelmi szériát kell építenünk, amit jó lenne pénteken Kecskeméten elkezdeni. Én magam sem életem idényét futom, a tavasszal még nem szereztem gólt, a statisztikáimat és a játékperceimet nézve sem lehetek elégedett. Ám nem ez a lényeg, a legfontosabb a csapat. Huszonkét éves vagyok, egyszer már kiestem az élvonalból, soha többet nem akarom ezt átélni. Természetesen örülnék, ha góllal, gólpasszal segíthetnék, de az egyéni érdemek kevésbé foglalkoztatnak, a lényeg az, hogy a Debrecen bent maradjon az NB I-ben. Ezért a végsőkig küzdünk.”

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Március 28., péntek

20.00: Kecskeméti TE–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Március 29., szombat

14.30: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!