Álex Vallejo javuló formája sokat érhet a Fradi ellen

A HANGULATRA NEM LEHET majd panasz: a DVTK pénteki tájékoztatása szerint mintegy 9500 jegy már gazdára talált a Ferencváros elleni vasárnapi bajnokira, szombati lapzártánkkor a hivatalos jegyértékesítő felületen becslésünk szerint kevesebb mint ezer szabad ülőhely közül lehetett választani – ez előrevetíti, hogy megdől a klub idénybeli hazai nézőcsúcsa, ami 8051 volt a Fradi elleni augusztusi találkozón. Akkor a borsodiak 2–0-s vereséget szenvedtek, esélyük sem volt a pontszerzésre, s immár Valdas Dambrauskas vezetőedző irányításával tartanák otthon a pontokat.

„Mindkét csapat taktikája a labdabirtoklásra épül, ám ezúttal arra is fel kellett készülni, hogy az ellenfél tudja érvényre juttatni az akaratát, mert régebb óta játssza ezt a fajta játékot, rengeteg kiváló labdarúgó alkotja a keretét – idézi a dvtk.eu Valdas Dambrauskas vezetőedzőt. – Arra viszont felhívtam a srácok figyelmét, hogy amikor nálunk van a labda, bátran járassák, és akármilyen erősnek tűnik az ellenfél, ne féljenek játszani, mert csak az vezet sikerre. A szurkolókkal együtt a labdarúgók és a stábtagok is várják az FTC elleni mérkőzést, hiszen erős csapat ellen lépünk pályára. Megvan az elképzelésünk arról, milyen futballt szeretnénk játszani, amit az elmúlt időszakban rengeteget gyakoroltunk az edzéseken, és láthatóan egyre jobban megy. Most elérkezett az ideje annak, hogy mérkőzésen is megmutassuk.”

A litván tréner kinevezése óta egyre jobban játszik Álex Vallejo, akire a Ferencváros ellen is fontos feladatok hárulhatnak. A 33 éves spanyol középpályás megtáltosodott védekezésben – a Cube mérései szerint 61 százalékkal kevesebb labdát veszít, 32 százalékkal többet szerez, párharcot 18.7 százalékponttal többet nyer, 27 százalékkal többször szerel, mint Vladimir Radenkovics idején –, és a támadásépítésben is nagyobb szerepet vállal. A 4–1–4–1-es formációban ő köti össze a védelmi vonalat a középpályával, az adatokból kiderül, hogy hatékonyabban segíti az akciókat, mint korábban, hiszen 44 százalékkal több pontos támadópasszt ad, közelebb szerepel az ellenfél kapujához (ezt alátámasztja, hogy 39 százalékban több passzt fogad a támadóharmadban, illetve másfélszer annyit az ellenfél térfelén), s az is beszédes, hogy több mint kétszer annyi métert tesz meg a labdával és több mint háromszor annyi alkalommal hozza ki a védőharmadból, mint korábban – higgadtságára és precizitására nagy szükség lesz a Ferencváros ellen is.

KAOTIKUS TAVASZA van eddig a Diósgyőrnek, a Ferencvárosnak pedig most már nincs nemzetközi kupakötelezettsége, a bajnokságra összpontosíthat, így a papírforma vendéggyőzelmet ígér. De hősies játékkal és szerencsével talán egy pontot meg tudnak menteni a hazaiak. A tippem: 1–1. NS Tipp: Bodnár Zalán

25. FORDULÓ

Március 28., péntek

Kecskeméti TE–DVSC 1–3

Március 29., szombat

ETO FC Győr–MTK Budapest 2–1

ZTE FC–Paksi FC 1–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 0–2

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)