A bajnoki címre esélyes csapatok közül a Paks a Puskás Akadémiával és a Ferencvárossal is otthon játszik

A labdarúgó NB I-ben 2019 óta sorozatban hat bajnoki címet nyert a Ferencváros. Azóta nem fordult még elő olyan eset mint most, hogy kilenc fordulóval a bajnokság vége előtt az első három helyezett négy ponton belül legyen egymástól és nem az FTC áll az élen. Hanem a Puskás Akadémia, amelynek két pont az előnye a Ferencvárossal szemben, és a harmadik helyezett Paksnak is csak négy pont a lemaradása. A 4. MTK-nak nyolc, ami még szintén ledolgozható különbség, de a kék-fehérek alighanem már a 3. hellyel is megelégednének, igaz, ez a Paksról is elmondható.

Ugyanakkor az első három helyezett közül a sorsolás alapján éppen a paksiak helyzete tűnik a legkedvezőbbnek, ugyanis a közvetlen riválisok közül a Puskás Akadémiát és a Ferencvárost is fogadja, csak az MTK-val játszik idegenben az első négy helyezett közül. Igaz, a hátralévő kilenc meccséből ötöt idegenben játszik. A 2025-ben még veretlen és hét bajnokin 17 pontot szerző Paks esetében a riválisok elleni hazai meccsek mellett az fogja eldönteni a csapat végső helyezését, hogy mire megy a bennmaradásért küzdő csapatok ellen, az utolsó négy helyezett mindegyikével játszanak még a tolnaiak: a Zalaegerszeggel és a Debrecennel idegenben, a Nyíregyházával és az utolsó fordulóban a Kecskeméttel otthon. A Paks ebben az idényben otthon eddig csak egyszer kapott ki, novemberben a DVTK-tól 4–3-ra, azonkívül a ZTE-vel és a Győrrel ikszelt, a többi hazai mérkőzését megnyerte.

A Ferencvárosra is öt idegenbeli meccs vár, Paks mellett utazik Diósgyőrbe, Zalaegerszegre, megy az MTK-hoz és az utolsó fordulóba Győrbe, ahhoz az ETO-hoz, melyet a legutóbbi két alkalommal, a rendes játékidőben nem tudott legyőzni, a bajnokságban otthon, a Magyar Kupában idegenben ikszeltek a felek (a kupában hosszabbításban jutott tovább a Ferencváros). A tabellát jelenleg vezető Puskás Akadémiát a 30. fordulóban fogadja az FTC, és otthon játszik az idénybeli harmadik, Újpest elleni derbijén is.

A Puskás Akadémia számára az jelentheti az egyik nehézséget, hogy a 2. Ferencváros és a 3. Paks ellen is idegenben kell pályára lépnie, de a nyíregyházi, a győri és a kecskeméti vendégjáték is rázósnak ígérkezik. Viszont ami kedvező lehet a felcsútiak számára, hogy az idényt otthon zárják a Diósgyőr ellen, amely jelen állás szerint sem a bennmaradásért, sem a dobogós helyekért folyó harcban nem lesz már érintett a bajnoki hajrában.

Ami az alsóházat illeti, azt leszögezhetjük, hogy a legutóbbi négy évben, 2021 óta csak egyszer fordult elő, hogy 35 pont nem volt elég a bennmaradáshoz. Ebből kiindulva a most 25 ponttal a 9. helyen álló ZTE 10-12 pontot szerezve valószínűleg már megmenekülne a kieséstől a hátralévő meccseken, melyek közül ötöt is hazai pályán játszik. Igaz ebből kétszer jelenlegi dobogósok, a Paks és Ferencváros ellen, valamint fogadja a bennmaradásért küzdő Kecskemétet is. Ugyanakkor kedvező lehet a zalaiaknak, hogy az utolsó három meccsükből kettőt otthon játszanak (az Újpest és a Győr ellen).

A 24 pontos Nyíregyháza számára is kulcskérdés lesz a hazai meccsek alakulása a Puskás Akadémia, a Fehérvár, a Debrecen, a Diósgyőr és a Zalaegerszeg ellen. A 20 ponttal a 11. és 12. helyen álló Debrecen, Kecskemét párosnak viszont a hazai meccsek mellett várhatóan idegenbeli győzelemre is szüksége lesz a bennmaradáshoz, miközben a DVSC eddig ebben az idényben összesen kétszer nyert vendégként (a 2. fordulóban Győrben, majd februárban az MTK otthonában), a Kecskemét pedig egyszer (szintén Győrben, novemberben). Ugyanakkor a KTE eggyel kevesebb, csak négy meccset játszik a hátralévő fordulókban idegenben, a Debrecen ötöt, a következő fordulóban éppen Kecskeméten...

1. PUSKÁS A.

(48 pont) 2. FTC

(46 pont) 3. PAKS

(44 pont) 4. MTK

(40 pont) 25. forduló Nyíregyháza (idegenben) Diósgyőr (i) ZTE (i) Győr (i) 26. forduló MTK (otthon) Újpest (o) Nyíregyháza (o) Puskás AFC (i) 27. forduló Győr (i) ZTE (i) MTK (i) Paks (o) 28. forduló Paks (i) Nyíregyháza (o) Puskás AFC (o) Fehérvár (i) 29. forduló Fehérvár (o) MTK (i) Győr (i) Ferencváros (o) 30. forduló Ferencváros (i) Puskás AFC (o) Fehérvár (i) Debrecen (i) 31. forduló Debrecen (o) Paks (i) Ferencváros (o) Kecskemét (o) 32. forduló Kecskemét (i) Fehérvár (o) Debrecen (i) Diósgyőr (i) 33. forduló Diósgyőr (o) Győr (i) Kecskemét (o) Újpest (o) AZ ELSŐ NÉGY HELYZETT HÁTRALÉVŐ MECCSEI

9. ZTE

(25 pont) 10. NYÍREGYHÁZA

(24 pont) 11. DVSC

(20 pont) 12. KTE

(20 pont) 25. forduló Paks (o) Puskás AFC (o) Kecskemét (i) Debrecen (o) 26. forduló Fehérvár (i) Paks (i) Diósgyőr (o) Győr (o) 27. forduló Ferencváros (o) Fehérvár (o) Újpest (i) Diósgyőr (i) 28. forduló Debrecen (i) Ferencváros (i) ZTE (o) Újpest (o) 29. forduló Kecskemét (o) Debrecen (o) Nyíregyháza (i) ZTE (i) 30. forduló Diósgyőr (i) Kecskemét (i) MTK (o) Nyíregyháza (o) 31. forduló Újpest (o) Diósgyőr (o) Puskás AFC (i) MTK (i) 32. forduló Győr (o) Újpest (i) Paks (o) Puskás AFC (o) 33. forduló Nyíregyháza (i) ZTE (o) Fehérvár (i) Paks (i) A 9-12. HELYEZETTEK HÁTRALÉVŐ MECCSEI