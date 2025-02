Németh Dániel: Nagyon jót tett a lelkemnek a DVTK elleni gól

EZÚTTAL A ZTE-NEK KEDVEZETT a hosszabbítás. Az idényben már ötször is előfordult, hogy a zalaiak a kilencvenedik percben vagy azután kapott góllal veszítettek pontokat, ám vasárnap Németh Dániel 95. percben szerzett találatával 2–1-re legyőzték a DVTK-t.

„Talán most valamit visszakaptunk a sorstól, de tettünk is érte eleget – mondta lapunknak a 21 éves támadó. – Az egyenlítés után mentünk előre, nem volt elég a döntetlen, fordítani akartunk. Az utolsó percekben Dénes Vilmos már közel járt a győztes gólhoz, ám a kapufát találta el, azonban szerencsére az én megpattanó lövésem után már a hálóban kötött ki a labda. Ami a meccset illeti, korán megszerezte a vezetést a Diósgyőr, ám tempót tudtunk váltani, és szépen lassan átvettük az irányítást. A játékunkkal előtte sem volt nagy probléma, ám a fordulás után még inkább feljavultunk. Benyomtuk a DVTK-t a kapuja elé, sok lehetőséget alakítottunk ki, egyenlítettünk, majd megszületett a győztes gól is. Nagy volt az öröm, nekem pedig még nagyobb boldogságot jelentett, hogy én találtam be. A gólom? Igyekeztem a jobb lábamra cselezni, kissé visszaszorultam, ám nem láttam nálam jobb helyzetben lévő társat, ezért a lövést választottam. Kissé szerencsés volt, de nem számít, nagy szükségünk volt erre a három pontra.”

Főleg azért, mert a Debrecen pénteki győzelme miatt kieső helyről várta a vasárnapi kezdést a Zalaegerszeg.

„Nem foglalkoztunk ezzel, csak magunkra koncentráltunk és arra, hogy legyőzzük a Diósgyőrt – folytatta Németh Dániel. – Az utóbbi időben betegség miatt rengeteg fontos játékosunk esett ki, a vasárnapi meccs reggelén például az idényben remeklő Mim Gergely… Reméljük, a héten lesznek már felépülők, s többen visszatérhetnek az Újpest elleni mérkőzésre. A tabella vége felé minden csapat élet-halál harcot vív a bennmaradásért, bízom a csapatban, kiváló a keret, inkább előrefelé nézünk, mintsem hátra. Ami az elmúlt hetet illeti, nehéz volt ilyen sok hiányzóval megvívni három csatát is, ezért büszkék vagyunk a négy pontra. A KTE elleni vereség fájt, de tudtuk, hogy lesz a héten két meccs, lehet javítani. Sikerült is, a Fradi ellen bravúrpontot szereztünk, a DVTK-t pedig megérdemelten győztük le.”

Vasárnap a Győrben sima vereséget szenvedő Újpesthez megy a ZTE. Legutóbb a zalaiak 5–1-re győztek a Szusza Ferenc Stadionban. Németh Dániel a tavasszal egyelőre kevesebb lehetőséget kapott, mint szeretett volna (a KTE ellen a 74., a DVTK ellen a 68. percben szállt be, az FTC ellen nem lépett pályára), azonban reméli, hamarosan változik a helyzet.

„Minden futballista játszani szeretne, ám a kezdőcsapat kijelölése mindig a vezetőedző feladata, a döntését pedig mindenkinek el kell fogadnia – mondta a kék-fehérek támadója. – A felkészülés alatt jól ment a játék, gólokat szereztem, az edzéseken pedig mindent megteszek, hogy több lehetőséghez jussak. Örülök a gólomnak, jót tett a lelkemnek, és remélem, segített abban, hogy többet lehessek a pályán. Az Újpest elleni meccs mindig rangadó, legutóbb nyertünk idegenben, de a lilák kerete kicserélődött azóta, sokat erősödött. Bízom benne, lesznek felépülőink, s ha minden sikerül, hiszem, hogy győzhetünk. Egyébként szeretek a Megyeri úton játszani, ott szereztem meg az első NB I-es gólomat, legutóbb is betaláltam, remélem, most is sikerül.”