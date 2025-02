NB I: Diósgyőr–Nyíregyháza

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Nyíregyháza – élőben az NSO-n!

Diósgyőr, DVTK Stadion, 17 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Eddig éppen 25-ször rendezték meg az élvonalban a keleti rangadót, az örökmérleg kiegyenlített: mindkét csapat 8-szor tudta legyőzni a másikat, míg 9-szer döntetlenre végeztek. A gólkülönbség 25–22 a nyírségiek javára, a gólátlag elég alacsony, még a meccsenkénti kettőt sem éri el (1.9).



♦ Az NB I-es találkozóikat tekintve a DVTK 3-as győzelmi sorozatban van a szabolcsi együttessel szemben: a 2014–2015-ös kiírásban oda-vissza 2–1-re, tavaly ősszel Nyíregyházán pedig 2–0-ra nyertek a piros-fehérek. A legutóbbi Szpari-siker még 2010 májusában, Miskolcon jött össze (1–0).



♦ A 2022–2023-as idényben az NB II-ben csaptak össze, előbb a DVTK stadionjában 2–0-s hazai győzelem, majd a balmazújvárosi visszavágón 1–1-es döntetlen született.



♦ Diósgyőrben a hazaiak jelentős fölényben vannak, hiszen 4 iksz mellett 6-szor nyertek, míg a nyíregyháziak csak 2 alkalommal, 2004-ben és 2010-ben is 1–0-ra. Pontosabban volt még egy 7–2-es szabolcsi siker is 1984 júniusában, ám azt az eredményt bundázás miatt később az MLSZ törölte és 0–0-s eredménnyel egyik csapat sem kapott pontot, sőt, büntetésből a következő idényben mindkettő mínusz 4 ponttal kezdett a másodosztályban. Az említett találkozót a statisztikában a döntetlenek között vettük figyelembe.



♦ A DVTK vasárnap előnyről, egy 96. percben kapott peches góllal veszített 2–1-re Zalaegerszegen, és ezzel megszakadt a nyolcmeccses veretlenségi sorozata (4 győzelem, 4 iksz). Ezt megelőzően október 19-én az MTK-val szemben maradt alul odahaza 2–0-ra.



♦ A Nyíregyháza szombaton Kecskeméten a 25. perctől létszámhátrányban jásztva ért el gól nélküli döntetlent, amivel megszakította 3-as vereségszériáját, de így is kieső helyre csúszott vissza és jelenleg a leghossszabb ideje – 4 forduló óta – nyeretlen együttes a bajnokságban.



♦ A DVTK odahaza ebben az idényben eddig csak fővárosi együttesekkel szemben maradt alul – augusztusban az FTC-vel, október közepén az MTK-val szemben, egyaránt 2–0-ra –, míg a tavaszi nyitányon 1–1-re végzett az Újpesttel. A vidéki csapatok ellen sokkal eredményesebb vendéglátóként: 4-szer győzött, 2-szer ikszelt.



♦ A Szpari egy győzelmet már fel tud mutatni látogatóként – szeptemberben Kecskeméten nyert 2–0-ra – , Győrben pedig ikszelt, 7-szer viszont vesztesen tért haza, és rosszabb gólkülönbségével a ZTE mögött utolsó a vendégtabellán.