Belényesi Csaba: Természetesen látjuk a tabellát, de…

Meghúzhatják a vonalat a Kecskeméti TE felett a tabellán a hét végi forduló után – ha a sereghajtó vereséget szenved a Nyíregyháza Spartacustól, akkor könnyen lehet, már három fordulóval az idény vége előtt búcsúzik az NB I-től. Több forgatókönyv is lehetséges, ezek közül egy: a ZTE FC nyer Diósgyőrben, míg a Fehérvár legalább egy pontot szerez a Paksi FC ellen. A KTE-nél persze nem szeretnének számolgatni, inkább meccsről meccs­re tekintenek előre, s bíznak benne, sikerül megragadni az élvonalban.

„Amíg van matematikai esélyünk a bennmaradásra, nem adjuk fel – mondta lapunknak Belényesi Csaba, a kecskemétiek 31 éves belső védője. – Ha nem is számolgatunk, természetesen látjuk a tabellát, s tudjuk, adott esetben még az is előfordulhat, hogy ha négyből négyszer nyerünk, akkor is kiesünk… Ráadásul az egész idényben összesen négyszer győztünk, ettől függetlenül hiszünk a megmenekülésben. Bár akkor sem néztünk előrébb egy bajnokinál, amikor a második helyen végeztünk az NB I-ben, ez a felfogás most hatványozottan igaz, egyelőre csak a Nyíregyháza elleni vasárnapi bajnokival foglalkozunk. Élet-halál meccs vár ránk, de a Szpari is hasonló cipőben jár, így neki is létfontosságú a siker. Két hasonló felfogásban, három belső védővel futballozó csapat találkozik egymással, brusztolós meccsre van kilátás, elképzelhető, nem ez lesz a leglátványosabb találkozó az idényben… A cél jelenleg nem is ez, hanem az, hogy három pontot szerezzünk. Sok párharc várható, ezekből kell győztesen kijönnünk. Könnyen lehet, hogy egy szöglet vagy szabadrúgás dönthet, ha kevés helyzet is adódik előttünk, nagyon jó százalékban kell kihasználnunk.”

A KTE finoman szólva sincs csúcsformában, az utóbbi kilenc fordulóban nem nyert, öt döntetlen mellett négyszer kapott ki. Az úgyszintén a bennmaradásért harcoló Nyíregyháza ellen szakadhat meg ez a siralmas sorozat – a meccs érdekessége, hogy a Szpari kispadján Szabó István ül, aki sikert sikerre halmozott Kecskeméten, s az idény első kilenc bajnokiján még ő irányította a csapatot, utána érkezett Gera Zoltán vezetőedzőnek.

„Nem agyalunk és sopánkodunk sokat azon, hogy milyen rossz szériában vagyunk, mert azzal nem lennénk előrébb. Persze, mindenkit zavar a jelenlegi helyzet, egy győzelem átlendíthetne minket a holtponton. Lelkiismeretesen dolgozunk, de ennek sajnos egyelőre nincs látszata a pályán. Ami Szabó Istvánt illeti… Nos, különleges lesz a találkozás, főleg Kecskeméten. Jó viszonyban vagyok az edzővel a mai napig, ha nem is hetente, de azért beszélgetünk egymással, ami annyi év közös munka után teljesen normális. Sok sikert értünk el együtt, de ettől teljesen függetlenítjük magunkat vasárnap délután – mi a kecskeméti, ő pedig már a nyíregyházi sikerekért dolgozik. A Ferencvárostól hétgólos vereséget szenvedtek, de legyőzték a Fehérvárt és a Debrecent is, így már nem állnak kieső helyen. Ő mindenkit ismer Kecskeméten, mi is tudjuk, mire számíthatunk tőle – mindig, minden meccsre megpróbált valamit kitalálni, hol lehet az ellenfél gyenge pontja, nyilván ez a felfogás és mentalitás nem változott. Hasonló erők csapnak össze, mindenáron győznünk kell! Még nem kerültem ilyen nehéz helyzetbe, mint a mostani – korábban debreceniként igen, de akkor csak percek jutottak nekem –, így most tapasztalom meg igazán, milyen, amikor feszültebb a hangulat az öltözőben, s minden mérkőzés létfontosságú. Új helyzet, de meg kell oldania mindenkinek.”

Belényesi Csaba neve mellett jelenleg 93 NB I-es mérkőzés áll, ez maximum kilencvenhétre nőhet az idén – kérdés, mikor lépheti át a százast határt:

„Bízom benne, már ősszel, s természetesen kecskeméti játékosként.”

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Szombat

13.00: Újpest FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

13.30: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!