Pénteki sportműsor: négyes döntőben játszik az FTC a női vízilabda BL-ben

MÁJUS 2., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

21.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

32. FORDULÓ

20.45: Nice–Reims

NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

20.30: Heidenheim–Bochum

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

20.45: Torino–Venezia

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 7. FORDULÓ

16.30: Poli Iasi–Sepsi OSK – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Getafe (Tv: Spíler2)

PUSKÁS-SUZUKI-KUPA

13.30: Panathinaikosz (görög)–Juventus (olasz)

15.15: Slavia Praha (cseh)–Budapest Honvéd MFA

17.00: Puskás Akadémia–Sporting CP (portugál)

SZAÚD-ARÁBIA

19.55: Al-Kadiszija–Al-Holud (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

23.42: Grand Slam Track, 2. állomás, Miami. 1. nap (Tv: M4 Sport)

AUTOSPORT

17.30: TCR, időmérő, Mexikóváros (Tv: Sport2)

23.00: TCR, 1. futam, Mexikóváros (Tv: Sport1)

Szombat, 2.00: NASCAR Truck Series, SpeedyCash.com 250 (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

14.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Dusanbe (Tv: Sport2)

FORMULA–1

MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI

18.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

22.00: PGA tour, Byron Nelson, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.30: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Vasas Jégcentrum (Tv: M4 Sport)

KAJAK-KENU

Válogatóverseny, Szeged

16.00: döntők

KERÉKPÁR

13.30: Török körverseny, férfiak, 6. szakasz (Dina Márton) (Tv: Eurosport2)

15.30: Romandiai körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

14.00: az elődöntő sorsolása, Köln (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–Carbonex-Komló

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC

18.00: Alba Fehérvár KC–MTK Budapest

NÉMET BAJNOKSÁG

Férfiak

19.45: Eisenach–Hannover (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Debreceni EAC–Alba Fehérvár

18.00: Egis Körmend–Sopron KC

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ

4. MÉRKŐZÉSEK

19.30: Anadolu Efes (török)–Panathinaikosz (görög)

20.45: Barcelona (spanyol)–Monaco (francia)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 106, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

NB I Extraliga, férfiak

A 7. helyért, 1. mérkőzés

19.00: Prestige Fitness-PSE–TFSE

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

Elődöntő

11.00: Ronnie O'Sullivan (angol, 5.)–Csao Hszin-tung (kínai) (Tv: Eurospor1)

15.30: Mark Williams (walesi, 6.)–Judd Trump (angol, 2.) (Tv: Eurospor1)

20.00: Ronnie O'Sullivan (angol, 5.)–Csao Hszin-tung (kínai) (Tv: Eurospor1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Madrid

13.30: férfiak, egyes, elődöntő, páros, elődöntő; nők, páros, elődöntő (Tv: Arena4)

ATP-challengertorna, Estoril

13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP-challengertorna, Ostrava

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 125-ös torna, Vic

11.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

VÍVÁS

Tőr világkupaverseny, Vancouver

18.00: férfi selejtező

Kard Grand Prix-verseny, Szöul

00.30: férfi selejtező

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (PIREUSZ)

17.30: Olympiakosz (görög)–Sabadell (spanyol)

19.15: CN Sant Andreu (spanyol)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport, 21.50, felv.)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Csisztu Zsuzsa Dárdaiéknál járt

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – magyar sportolók és csapatok 2025 áprilisában

12.00: Bajnokok – Simon Béla világ- és Európa-bajnok evezőssel, szövetségi kapitánnyal beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró – Katona László

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Kézilabda, megvannak a férfi Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjének szereplői – sőt, már a párosítása is

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Katona László, Thury Gábor

17.00: Formula–1, a pénteken kezdődő Miami Nagydíjról Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Jó András

18.00: Interjúk a szegedi kajak-kenu válogatóról. Ez történt a férfi kézilabda BL-ben. A férfi röplabda-válogatott szövetségi kapitánya, ifjabb Nagy Péter a Békéscsaba női csapatának új edzője

19.15: Közvetítés a női vízilabda BL négyes döntőjének elődöntőjéről: FTC– Sant Andreu, kommentátor: Regős László Pál

19.30: Közvetítés a férfi jégkorong-válogatott vb-felkészülési mérkőzéséről: Magyarország–Szlovénia, kommentátor: Edvi László, Erdei Márk

22.30: Sportvilág