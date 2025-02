Labdarúgással indult, már 26 szakosztálya van: 115 éves a DVTK

2025. február 6-án 115. születésnapját ünnepli a DVTK, amely a labdarúgással indult, de ma már 26 szakosztályával a legnagyobb magyar régiós multisportklub. Egy 1910-ben készült síndarabbal gazdagodott a DVTK Stadion játékoskijárója, ezzel is jelképezve a vasgyári hagyományokat, és a tervek szerint még idén elkészül a DVTK Hősök Fala is, hiszen a klub méltóképpen szeretne tisztelegni alapítói és azon sportolói előtt, akiket sosem felejtenek el.

„Február 6-án minden évben igyekszünk méltóképpen megemlékezni a DVTK születésnapjáról, már hagyománnyá vált, hogy a klub képviselői a szurkolókkal közösen ilyenkor ellátogatnak a DVTK első elnökének a sírjához, ezzel is kifejezve tiszteletünket, hiszen ha Vanger Vilmos tanítóként 1909-ben nem segít a klubalapítással kacérkodó vasgyári fiataloknak, hogy egy szervezett keretek között működő sportegyesületet hozzanak létre, akkor ma mi sem lehetnénk ennek a közösségnek, a DVTK-családnak a tagjai – nyilatkozta Sántha Gergely, a DVTK elnöke. – Az elmúlt években igyekeztünk visszahozni a hagyományokat, már az új DVTK Stadion tervezésekor is fontos szempont volt, hogy ránézésre is érezhető legyen a klub vasgyári és acélvárosi múltja, úgy gondolom, ez sikerült is, ezért is dicséret illeti a tervezőket. 2022-ben a DVTK kezdeményezésére Vanger Vilmos nevét vette fel a DVTK Edzőközpont körül és a DVTK Aréna előtt végig futó Sportliget és Vendég utca. Nagy népszerűségnek örvend, hogy lassan két éve már újra »Fúj a gyár!« Diósgyőrben, hiszen a klub munkatársai megszereztek egy közel 40 esztendős korabeli felvételt, így ugyanaz a gőzduda harsan fel a hazai meccsek előtt, mint amit a vasgyári munkások és a városlakók is hallhattak minden munkanapon napi négy-négy alkalommal. Az idei évben is folytatjuk az elkezdett munkát, ennek első lépéseként a DVTK egy magángyűjteményből megvásárolt egy 1910-ben a Magyar Királyi Vas- és Acélgyár diósgyőri gyárában készült vasúti sín egy darabját, amelynek elkészítésében a klubot alapító hetven fős tagságból valószínűleg többen is részt vettek. Abban az időszakban a diósgyőri hengersorokról legördülő kiváló minőségű acélból készült vasúti sínek nemcsak Európa, hanem világszerte is komoly népszerűségnek örvendenek. A tartósságukat mi sem mutatja jobban, mint hogy sok helyen a mai napig ezeken a síneken járnak a vonatok. A fenti okok miatt is úgy gondoltuk, ennél a síndarabnál jobban talán semmi nem jelképezi a klub történelmét, a vasgyári hagyományokat, a borsodi, diósgyőri és miskolci emberek erejét, ezért úgy döntöttünk, hogy a játékoskijáróban helyezzük el, hogy minden ideérkező labdarúgó tudja és érezze, mit is jelent diósgyőrinek, vasgyárinak lenni, mit jelent ehhez a klubhoz tartozni. Bízom benne, idővel ugyanúgy kifényesedik majd a játékosaink érintésétől a síndarab, mint ahogy azt több szobor esetében is látható a nagyvilágban. Kívánom, hogy hozzon szerencsét! A terveink szerint még az idei esztendőben elkészül a DVTK Hősök Fala is a Stadion északi oldalán, hiszen szeretnénk méltóképpen tisztelegni klubunk alapítói és azon sportolóink előtt, akikre büszkék vagyunk, és akiket sosem felejtünk el. A Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Irodával egyeztetve szeretnénk ide áthelyezni Rakaczki Bence emléktábláját is.”