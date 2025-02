Bánáti Kevin nem adta fel, kiharcolta helyét a felnőttcsapatban

EGYMÁS UTÁN MÁSODSZOR kezdett NB I-es meccsen Bánáti Kevin múlt hétvégén a Paks ellen (1–1), és egyáltalán nem okozott csalódást. Bár a győriek nem tudtak tartós fölényt kialakítani az ellenfél térfelén, a középpályás – tőle némileg idegen poszton – a jobb szélen remek statisztikákkal alátámasztott teljesítménnyel segítette csapatát. Szakmai partnerünk, a Cube adatai szerint ötből négy sikeres progresszív passzt (az ellenfél térfelén tíz méternél hosszabb, előre irányuló átadás) adott, a támadóharmadban hétből ötször passzolt pontosan, a tizenhatoson belülre is érkezett négy kísérletből három jó passza. Mindhárom cselkísérleténél túljutott az ellenfelén, de nem épp magas termete ellenére fejpárbajait is sikerrel vívta meg. Egyértelműen a legjobb élvonalbeli meccse volt eddig, s főleg Zseljko Gavricshoz képest mutatkozott nagy különbség. Ha ezen a mérkőzésen múlt volna, ki kerül a kezdőbe szombaton az Újpest ellen, nem kérdés, hogy a szerb maradt volna alul, aki ráadásul gólt is szerezhetett volna Bánáti remek megindulása és passza után, ám „eltörte a labdát” szemben a kapuval. Az ifjú labdarúgó az idény elején többször is lehetőséget kapott, de amint augusztus végén megérkeztek az új igazolások, eltűnt a csapatból, az NB III-ban kellett fenntartania a formáját és az erőnlétét. Lapunk kérdésére elmondta, ez korántsem volt könnyű időszak.

„Nem tudom, mi történt a negyedik forduló után – kezdte a 2024-es ősze összefoglalását Bánáti Kevin. – Előtte és az azt követő három és fél hónapban is ugyanúgy dolgoztam, és úgy tűnik, azóta rám mosolygott a szerencse, újra lehetőséget kapok. Nagyon csalódott voltam, nehéz napokat és heteket okozott ez az időszak, sok lelki támogatásra volt szükségem a szüleimtől. Rengeteget beszélgettünk, és sikerült ebből a negatív állapotból kilábalnom. Viszonylag sokakkal beszéltem erről a csapatból is, kiemelném Paul Antont és Deian Boldort, ők rengeteget segítettek, de a fiatalok is tartották bennem a lelket. A télen mentálisan felfrissültem, megszoktam a posztot is, amelyen játszom.”

S ha már a posztja…

„Alapvetően nem szélső vagyok. Jelenleg két-három csapattársammal harcolok a kezdőbe kerülésért, Vitális Milán érkezésével újabb játékossal bővült ez a lista, hiszen technikás, labdabiztos futballista. Ilyen a versenyhelyzet, az ideális egyébként nekem az lenne, ha két támadó középpályással állnánk fel, és a sorok között mozoghatnék, itt érzem magam a legjobban. De még egyszer mondom, a jobb oldalt is megszoktam már, egyre jobban »belakom«. A formációból adódóan egyébként nyitottabb, kiélezettebb meccsre számítok az Újpest ellen, mint az ősszel, és remélem, sikerrel vesszük az akadályt. Agresszív ellenfelet várunk, amely a három pontért érkezik hozzánk.”

A tizenkilenc éves játékost megkérdeztük, tapasztalt-e hasonlóan traumatikus bemutatkozást bármelyik utánpótlás- vagy felnőttdebütálása során, mint amilyen az újpesti Kaczvinszki Dominiké volt a DVTK ellen. Mint ismert, az MLSZ négy mérkőzésre eltiltotta a tizennyolc éves futballistát a rendkívül szerencsétlen belépője miatt, melynek következtében Szatmári Csaba bokatöréssel és -szalagszakadással végződő sérülést szenvedett.

„Biztosan bizonyítani akart, ha már lehetőséget kapott, ám rendkívül szerencsétlen eset, szerintem nem volt szándékos. Lelkileg nem lehet egyszerű megélni ezt a helyzetet, de biztosan erős mentálisan, túljut rajta. Nehéz hasonló esetet találni, talán két évvel ezelőtt az első felnőttmeccsemen történt az NB III-ban, hogy a csapattársamat kiállították a harmincadik percben, és a formációváltás miatt azonnal lecseréltek. Azt rosszul éltem meg.”

