„Az első tíz percben kinyírtuk saját magunkat” – Nagy Gergely a Fradi elleni zakóról

„Nem tudok szebben fogalmazni, az első tíz percben kinyírtuk saját magunkat. Ez nem taktikai kérdés, így belemenni a meccsbe semmilyen szinten nem lehet. Hogyha a Gyirmót elleni szerdai kupameccsen is így játszunk, ott is kaptunk volna gólt. Utána más mentalitásban léptünk pályára, rákapcsoltunk, labdával és párharcokban is jobbak voltunk” – nyilatkozta a Fehérvár kapusa.

A piros-kékek középpályása, Pető Milán is hasonló hangot ütött meg.

„Így, ahogy mi elkezdtük az FTC elleni meccset, nem szabad mérkőzést kezdeni. Két elkerülhető gólt kaptunk az elején, nem is tudok mit mondani, mert korábban ilyenre nem is volt talán még példa. (...) A következő két bajnokink rendkívül fontos lesz, hiszen előbb Debrecenbe, majd Kecskemétre látogatunk. Hat pontot kell szereznünk ezen a két találkozón, de egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk, ráadásul Debrecenben eltiltás miatt két fontos csapattársamra sem számíthatunk” – értékelt a klub honlapján Pető.

NB I

21. FORDULÓ

Fehérvár FC–Ferencvárosi TC 1–3 (0–2)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 4229 néző. Vezette: Káprály Mihály.

Gólszerző: Szabó B. (56. – 11-esből), ill. Abu Fani (2.), Makreckis (7.), Ben Romdan (85.)

Kiállítva: Szerafimov (Fehérvár, 73.)