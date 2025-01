Hanacsek Attila: A döntési pontosság kiemelkedően magas, 99 százalékos

KÉSZÜLNEK A JÁTÉKVEZETŐK IS: egy hétig Telkiben edzőtáboroznak az élvonalban, a másodosztályban és a női bajnokságban működő futballbírók. Hanacsek Attila, az MLSZ Játékvezetői Bizottságának elnöke kötetlen sajtóbeszélgetésen adott tájékoztatást az elmúlt időszak eredményeiről, a tavasz kihívásairól.

Az elnök a Legyél te is játékvezető kampánnyal kezdte előadását, az OTP Bank Liga meccsein találkozhattak a szurkolók a szlogennel: létszámhiánnyal küzdenek a vármegyei szövetségek, és az MLSZ is sokat tett azért, hogy növelje a tanfolyamokra jelentkezők számát. Elindult a Palotai Károly-program, amelynek célja kiválasztani, továbbképezni a legtehetségesebbnek mutatkozó jelentkezőket: előadások, tesztek, közös feladatok, korábbi ismert játékvezetők előadásai segítik a jövő bíróit.

Az adatok szerint a VAR használatával jelentős mértékben csökkent a súlyos hibák (elmaradt vagy jogtalanul megadott büntetők, elmaradt piros lapok) száma, az elmúlt években a játékosok is megszokták, alig lehet észrevétlen mozdulatuk. Hanacsek Attila szerint ha a rendszer nem is tökéletes, és folyamatosan csiszolni kell a működését, a videobíró bevezetése lényegesen tisztább futballt eredményezett.

„Nincs következménye a hibának” – az elnök az őket ért gyakori kritikára is kitért. Szerinte nagyon szigorúan ellenőrzik a teljesítményeket, ebben a televíziós közvetítések is segítséget jelentenek, és ha valaki rossz érdemjegyet kap, hetekig nem mehet meccsre, ez pedig jelentős anyagi veszteség az erkölcsi károkon kívül. Fontos cél a VAR-ellenőrzések idejének csökkentése, még akkor is, ha a pontosság fontosabb az időtényezőnél.

Az elnök statisztikai adatokkal is szolgált: 2024 őszén az élvonalban 101 mérkőzésen három súlyos hibát regisztráltak, és ez szerinte azért nagy szó, mert önkritikusan kezelik saját teljesítményüket. Miközben Hanacsek Attila hangsúlyozta, továbbra is vannak hibák, időnként hullámzó, rosszabb teljesítmények, a döntési pontosság kiemelkedően magas, az adatok alapján 99 százalékos ez a mutató. Az elnök kiemelte: az edzőtáborban is azon dolgoznak, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsanak a tavasszal.

Szóba került a játékvezetés általános színvonalát érintő, klubvezetőktől érkező kritikák is. Hanacsek Attila elmondta, mindenkivel a normális, kulturált sportkapcsolatokra törekednek, pontosan tudják a helyüket a labdarúgás világában, az ajtajuk mindenki előtt nyitva áll, a problémákat is meg lehet velük beszélni, de a méltatlan, szint alatti jelenségek ellen tiltakoznak: erre az egyik győri női futballmeccs kapcsán kialakult szituációt említette. Felvetődött, hogy a döntések indoklása miatt időnként jobb lenne a nyitottabb, transzparensebb működés, de az elnök e tekintetben futballcsapatra hasonlította a testületet: szerinte az öltözőben megtartott edzői értékelés sem nyilvános, a számonkérés, az értékelés nem minden részlete tartozik a nyilvánosságra.

A felkészülés tehát Telkiben zajlik, s a cél nem kérdéses: ahogyan a futballcsapatok, a játékvezetők is minél jobban szerepelnének a tavasszal.