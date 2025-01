A Ferencváros kiszemeltje, Csirkovics távozott a TSC-től – Budapestre utazott

Úgy tudjuk – a greendevils.hu szurkolói oldalhoz hasonlóan –, hogy a játékos el is hagyta a Topolya törökországi edzőtáborát, már hétfőn sem készült a csapattal, ugyanis Budapestre utazott. Az orvosi vizsgálatok után pedig be is jelenthetik a szerződtetését. a Ferencvárosnál Meg nem erősített hírek szerint bónuszokkal együtt 1.8 millió euró körül alakulhat a 23 éves szélső kivásárlási ára.

Csirkovics másfél évvel ezelőtt érkezett Topolyára a Krilja Szovetov Szamara együttesétől, amely kölcsönadta a TSC-nek a szélsőt, aki élt a lehetőséggel és remek góljaival, valamint gólpasszaival meggyőzte az észak-bácskai klub vezetőségét, amely 1.2 millió euróért megvásárolta őt az orosz csapattól. Az előző évad során 17 gólt szerzett 41 mérkőzésen, míg a 2024–2025-ös idényben 27 mérkőzésen négyszer talált be a kapuba és kiosztott öt gólpasszt, ebből négyet a Konferencialigában, ami, úgy tűnik, jó ajánlólevél volt a Ferencvárosnak. A szélvészgyors szélső nemrég Dragan „Pikszi” Sztojkovics szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, aki kétszer is meghívta a válogatottba, Spanyolország és Svájc ellen is a kispadig jutott a Nemzetek Ligájában.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Lenny Joseph (francia-haiti, Grenoble – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Alekszandar Csirkovics (szerb, Topolya – Szerbia)

Távozók: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe távozók: Botka Endre (Kecskeméti TE), Owusu Kwabena (ghánai, Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Alex (Kecskeméti TE)