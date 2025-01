A DVSC Indiába adhatja el válogatott játékosát – NS-infó

A Nemzeti Sport külföldi forrásból úgy értesült, hogy a 30 éves, kilencszeres montenegrói válogatott belső védő, Dusan Lagator játékjogát kivásárolja a DVSC-től egy indiai klub. Lagator ezért már nem is utazott el a csapat törökországi edzőtáborába, az átigazolás adminisztratív része ugyanis folyamatban van, rövidesen be is jelenthetik Indiában a szerződtetését.

Lagator 2022-ben a lengyel Wisla Plocktól érkezett Debrecenbe, azóta 68 NB I-es meccsen játszott, két gólt is szerzett. Az őszi szezonban is alapembernek számított, 16 mérkőzésen szerepelt a belső védő, akinek nyáron járna le a Lokinál a szerződése, de így ezzel a küszöbön álló átigazolással a DVSC még pénzt kapat érte.

Ugyancsak a védelemből távozhat az albán Jorgo Pellumbi, aki nem utazott el a DVSC törökországi edzőtáborába, a menedzsere dolgozik a klubváltásán. Hasonló a helyzet a japán szélső, Szenaga Naoaki ügyében, aki szintén nem tartott a Lokival Törökországba és úgy tudjuk, már nincs is Debrecenben.

A DVSC a védelembe már szerződtette a télen az osztrák Maximilian Hofmannt, és úgy tudjuk, további erősítés érkezhet a hátvédsorba és a támadósorba is. Ugyanakkor jelen állás szerint Lagator honfitársa, a nyáron szintén lejáró szerződésű Mledin Dreskovics maradhat a Lokinál, ő el is utazott a csapat edzőtáborába.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Maximilian Hofmann (osztrák, Rapid Wien – Ausztria), Krisztijan Malinov (bolgár, KV Kortrijk – Belgium), Szűcs Tamás (FC Köbenhavn – Dánia, kölcsön után végleg), Amos Youga (közép-afrikai-francia, CSZKA Szófia – Bulgária, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: Lang Ádám (Omonia – Ciprus)

Távozók: Victor Cristiano Braga (brazil, Tobol – Kazahsztán)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Zsirajr Sagojan (örmény, Ararat – Örményország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dusan Lagator (montenegrói, India), Szenaga Naoaki (japán), Jorgo Pellumbi (albán)

A DEBRECENI VSC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 11–25., Törökország

Felkészülési mérkőzések

Itthon (Pallagon)

Január 9.: DVSC–UTA Arad (romániai) 1–2 (Domingues)

Törökországban

Január15., 15.00: DVSC–Partizan Beograd (szerb)

Január 20.: DVSC–Sztruga (északmacedón)

Január 24.: DVSC–Radnicski (szerb)