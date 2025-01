A 164-szeres válogatott játékos is elmondta a véleményét a Haladás helyzetéről

A tabellavezető szombathelyiek 5-1-re kikaptak hétfőn este Veszprémben – ez volt szezonbeli második vereségük a bajnokságban, amely az alapszakasz hajrájához közeledik –, Dróth Zoltán csapatkapitány pedig a mérkőzés után az M4 Sportnak elárulta, hogy hét játékos is eligazolt a klubtól, és nagyrészt utánpótláskorú játékosokkal léptek pályára.

„Ha ez továbbra is így marad, akkor nagyon nehéz napok, hónapok elé nézünk. Reméljük, lesz változás a csapat életében, de elég vicces volt, hogy olyan játékosok voltak a pályán, akik már egy éve abbahagyták, vagy az utánpótlásból kellett szólni több olyan játékosnak, aki egyébként nem a felnőtt keret tagja. Nagyon nehéz a helyzet, és nagyon nehéz beszélni róla, mert eléggé megérintett engem az elmúlt időszakban. Úgy néz ki, tovább kell lépni mindenkinek, és meglátjuk mi lesz a történet vége” – mondta a 164-szeres válogatott támadó.

A Haladás kapusa, Alasztics Marcell elárulta, hogy lassan négy hónapja küzdenek nehézségekkel, és csak néhány napot tudtak együtt készülni azzal a csapattal, amellyel most pályára léptek.

„Már a Bajnokok Ligájára is úgy mentünk ki október végén, hogy gondok voltak. Az már lassan négy hónapja volt, de még mindig bizakodóak vagyunk. Nyilván volt olyan csapattársam, aki megelégelte és távozott, nekik sok sikert. Mindenki máshogy éli meg ezt a helyzetet, én csak erőt és egészséget kívánok mindenkinek, hogy átvészelje a következő fél évet. Ha itt a Haladásban, az szuper, együtt csináljuk, de ha nem, bárhol máshol, akkor úgy is találkozunk majd, mivel ez a közeg a futsalban nagyon kicsi, mindenki ismer mindenkit, és mindenki jót akar a másiknak. Bárki is elhagyta a Halit, ugyanúgy a Hali családjába fog tartozni mindig is” – mondta a válogatott első számú hálóőre, majd hozzátette, hogy még több játékos kapott ajánlatot, de amíg van lehetőség a folytatásra, addig mindenki százszázalékot fog nyújtani, és küzdeni fognak a címerért.

A pénzügyi nehézségekkel küzdő szombathelyi klub korábban bejelentette, hogy három légiós és a szakmai stáb sem tért vissza Brazíliából a szombathelyiek első edzésére, amelyet Felipe Conde vezetőedző távollétében Sziffer András vezényelt. Emellett pedig négy válogatott játékos is távozott. Pálmay Tamás szakágvezető elmondása szerint a Haladás azon dolgozik, hogy a csapat végig tudja játszani a 2024-2025-ös szezont, melyben jelenleg hat pont az előnyük a második helyen álló Kecskeméttel szemben.