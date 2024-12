Hosszabbított sportszergyártójával az Újpest

A klub honlapján részletezték, az együttműködésnek köszönhetően az NB I-es csapat mellett az NB III-as együttest, a női csapatot, a futsalszakosztályt és az utánpótlást is a Puma látja el. Kitértek arra is, hogy az új megállapodással a klub az eddigieknél is nagyobb mennyiségben tudja kielégíteni a rekordokat döntő igényeket.

„Több hónapos előkészítő munka után köteleztük el magunkat hosszú távra a PUMA-val. Az elmúlt több mint húsz év alatt számos sikert értünk el együtt, szeretnénk, ha az idén indult újjászületés még fényesebb jövőt hozna el számunkra” – mondta el Benczédi Balázs, az Újpest FC ügyvezető igazgatója.

„A PUMA büszke arra, hogy továbbra is az Újpest FC támogatója, ellátója lesz a jövőben, folytatva a több mint húszéves együttműködést. Bízunk benne, hogy a kooperáció alatt az Újpest FC kijut a nemzetközi porondra, és együtt kísérhetjük a Klubot ezen az úton. Ehhez minden segítséget, támogatást és a legjobb PUMA-termékeket biztosítjuk” – tette hozzá Tényi József, a PUMA Hungary Country Managere.

A lila-fehérek közölték, hogy a 2025–2026-os idényre tervezett mezeket 2025 tavaszán, nyár elején mutatják be.