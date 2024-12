A BL-győztes Naby Keita orvosi vizsgálaton vesz részt a Fradinál – sajtóhír

A német Sky Sport átigazolási guruja, Florian Plettenberg a saját információira hivatkozva közölte péntek este, hogy Naby Keita iránt érdeklődik a Ferencváros és már-már csak az orvosi vizsgálat választja el a korábban a Liverpool FC-ben is szerepelt (2018 és 2023 között volt a Liverpool játékosa, BL-t és bajnokságot is nyert a csapattal), guineai válogatott középpályást, hogy a Werder Bremen kölcsönadja őt az FTC-nek.

Ezzel egyidejűleg több német oldal is arról számolt be, hogy Keita már meg is érkezett orvosi vizsgálatra a Ferencvároshoz, amely egy évre veheti őt kölcsön és a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy az FTC-nél valóban szóba került a középpályás szerződtetése.

Csakhogy, ha közel is állnának a klubok a megegyezéshez, a 29 éves futballista esetében az orvosi vizsgálat nem csak kötelező formaságot, hanem konkrét buktatót jelenthet, ugyanis március óta nem játszott tétmeccsen a klubjában (de az előző idényben összesen is csak öt meccsen szerepelt a német élvonalban) és ősszel a guineai válogatottban sem szerepelt, így erősen kérdéses milyen állapotban van éppen.

A Werderben azok után lett végleg kegyvesztett, hogy a klub tavasszal kitiltotta őt az első keretből, miután megtagadta a részvételt a meccskeretben, miután nem nevezték a kezdőcsapatba a Bayer Leverkusen elleni áprilisi mérkőzésen. A szerződése még 2026-ig szól Brémában. Az 56-szoros válogatott Keita a Werder és a Liverpool előtt az RB Leipzigben és a Red Bull Salzburgban is futballozott.

A hírrel kapcsolatban kerestük a Ferencvárost,, de a klub átigazolási sajtóértesüléseket nem kommentál.