Ádám Martin sok pénzről lemond, hogy válogatott lehessen

HAZATÉRÉS – lapunk is beszámolt a téli szünet első jelentősebb átigazolási híréről: Ádám Martin ismét a Paks játékosa. A 27-szeres válogatott futballista két és fél éve, 2022 nyarán igazolt Dél-Koreába, és az Ulszan színeiben 67 mérkőzésen 24 gólt szerzett, illetve kilenc gólpasszt adott. Kétszer dél-koreai bajnoki címet ünnepelhetett, és szerepelt az ázsiai Bajnokok Ligájában is, ebben a sorozatban tíz találkozón öt gólt szerzett. A nyáron visszatért Európába, a görög Aszterasz Tripolisz játékosa lett, de az ottani légióskodás nem hozott sikert: a csapatnál ősszel négy edző ült a kispadon, a magyar játékos öt bajnokin jutott szóhoz, gólt nem szerzett, gólpasszt sem adott. Most pedig visszatért Paksra, ahol 2020 és 2022 között hatvan bajnokin 39 gólt szerzett, második idényében 31-gyel gólkirályi címet nyert.

Ami fontos: 2023 novemberében, Bulgáriában szerzett legutóbb gólt a magyar válogatottban, azóta kilenc mérkőzésen szerepelt a nemzeti csapatban, de nem talált a hálóba, mondhatni, lassan kiszorult a keretből, legutóbb Szabó Leventét hívta be a helyére Marco Rossi szövetségi kapitány.

„Volt több megkeresésem is, de úgy gondoltuk, hogy kicsit fel kell töltődnöm, előtérbe kell helyeznem a válogatott szereplést is, úgyhogy boldog vagyok, hogy hazajöttem – mondta Ádám Martin az NSO Tv-nek. – Pakson a mag együtt maradt a távozásom óta, mindenkit ismerek a pályáról, az öltözőből, nem lesz gond a beilleszkedéssel. Szeretném segíteni a csapatot ott, ahol tudom, és ott folytatni a gólszerzést, ahol abbahagytam. Ami a célokat illeti, oda kell érni a nemzetközi kupaindulást érő egyik helyre.”

A futballista a Nemzeti Sportrádió adásában elmondta, sok helyről keresték, de a Paks volt az elsődleges célpontja: „Voltak távol-keleti érdeklődők, pénzügyi szempontból elég jó ajánlatot tettek, de több NB I-es klub is megkeresett . Nálam itthon mindig is a Paks volt az első számú jelölt, hiszen itt lettem valamirevaló futballista. Nem volt szükség hosszas tárgyalásra, könnyen megegyeztünk. Szeretettel fogadott a klub, miközben nem minden érdeklődőnél éreztem, hogy tényleg komolyan számolna velem.”

Ádám Martin erős konkurenciára számíthat: Böde Dániel nyolc góllal a góllövőlista élén található, a leginkább az ő helyére szerződtetett Tóth Barna hatnál jár, és a nyáron súlyos sérülést szenvedő Hahn János is lassan visszatér.

„Úgy érzem, van még bennem annyi, hogy visszakerüljek a válogatottba – beszélt az új kihívás kapcsán az M1 csatornán a csatár. – Ott akarok lenni a vébéselejtezőn, és remélhetőleg a világbajnokságon is. Inkább a szívemre hallgattam, ha elmentem volna nagy pénzért focizni, az a válogatott szempontjából nem lett volna jó döntés. Amikor nem kerültem be a keretbe, beszéltem a szövetségi kapitánnyal, miért is hagyott ki. Azóta viszont nem kommunikáltunk, de ha csak a válogatottat nézem, akkor szerintem a legjobb döntést hoztam. Sok pénzről lemondtam, de reméljük, lesz még lehetőségem több pénzt keresni.”