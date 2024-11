Pető Tamás: Valóban volt feszültség a fehérvári és az újpesti kispad között

A Fehérvár trénere, Pető Tamás szerint a helyzetek és a játék alapján csapatának kellett volna nyernie.

„Ettől függetlenül gratulálok az Újpestnek, mert a kevés lehetőségéből szerzett egy gólt, mi a sokból egyet sem. Hullámzott a játék, hol mi voltunk jobbak, hol az ellenfél. A mérkőzés elején kicsit átengedtük a kezdeményezést, ha nem is szándékosan. A huszadik percben volt egy óriási ziccere Katona Matyinak, amivel megszerezhettük volna a vezetést. Változtattunk védekezésben is, utána jobban néztünk ki. A második félidő alapján mondhatom, hogy jobban játszottunk, de ez nem jelent semmit, ha nem sikerül berúgnunk a helyzeteinket.”

A Nemzeti Sport arról kérdezte: jól láttuk-e, hogy volt némi feszültség a két kispad között.

„Valóban volt, talán az ellenfél edzőjének személye és a távozásának körülménye miatt, amihez persze nekem semmi közöm. Volt feszültség, nehezen viseltük, hogy időhúzásra próbálta ösztönözni a játékosait. Személyes problémáink nincsenek egymással, talán inkább a mérkőzés miatt égett magasabb hőfokon mindenki.”

PETŐ TAMÁS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Az Újpest vezetőedzője, Bartosz Grzelak így foglalta össze a meccset:

„Labdabirtoklásban inkább a mi javunkra billent a mérleg, de a Fehérvárnak is voltak veszélyes helyzetei, ahogy nekünk is. Az első félidőben volt egy hatalmas kimaradt helyzetünk. Alakulhatott volna így is, úgy is, azonban nagyon örülök, hogy amikor a csapat elveszítette a labdát, jól reagált. Sokat futottak a játékosok, kollektíven presszingeltek, és a védelem is kiválóan muzsikált. Nagyra értékelem, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót. Nem volt könnyű, sőt, kifejezetten nehéz volt, ám örülök, hogy sikerült betalálnunk, és megszereztük a három pontot.”

A Nemzeti Sport őt is megkérdezte a tapasztalható feszültségről a két kispad között.

„Részemről nem volt, lehet, hogy a háttérben zajlott valami, amit nem vettem észre, de részemről semmi nem volt.”

BARTOSZ GRZELAK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Fehérvár FC–Újpest FC 0–1 (0–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3505 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Tajti (64.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!