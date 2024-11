Nagy Dominik és Kovácsréti Márk góljával a Szpari legyőzte az MTK-t

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–MTK BUDAPEST 2–0 (2–0)

Nyíregyháza, Nyíregyháza Városi Stadion, 5013 néző. Vezette: Pillók Ádám (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)

Gólszerző: Nagy D. (32.), Kovácsréti (40. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.

BE KELL RÚGNI! – szólt a nyíregyházi stadion hangszóróiból éppen akkor, amikor melegíteni indultak a csapatok. A Tortuga zenekar persze nem a meccs utáni programhoz próbált ötletet adni a Nyíregyháza Spartacus és az MTK Budapest futballistáinak, hiszen az igazán sportos dal így folytatódott: „…ha ott van a ziccer”.

Talán Tímár Krisztián, a Szpari vezetőedzője is úgy gondolta, sok múlik majd a helyzetkihasználáson, cserélt a csatárposzton, Myke Bouard Ramost Szlobodan Babics váltotta fel. Vakbélműtétje után felépülve pedig visszakerült Farkas Bendegúz, ami azért tűnt jelentős lépésnek, mert az ő posztjáról, a középpálya jobb oldaláról az idényben háromgólos Jaroslav Navrátil dőlt ki hosszabb időre. Az is kiderült, hogy a kezdő tizenegy kijelölésekor nem jelentett előnyt az MTK-s múlt, mert Ramos mellett Baki Ákos és Gengeliczki Gergő is a kispadon kapott helyet a fővárosi kék-fehérek korábbi játékosai közül, ebből a kontingensből egyedül Kovácsréti Márk kezdett. Horváth Dávid, az előző öt meccsén 13 pontot szerző MTK a héten szerződést hosszabbító vezetőedzője egy helyen változtatott a Zalaegerszeg ellen (1–1) pályára lépő csapaton, Hej Viktor helyére Varju Benedek került.

Nem állítanánk, hogy a kezdés után azonnal egymásnak estek a csapatok, azt viszont igen, hogy mindkét oldalon akadtak helyzetek. A hazaiaknál Kovácsréti jelentette a legtöbb veszélyt, a vendégeknél pedig Molnár Ádin beindulásai, amelyek közül kettő is szögletet eredményezett. A múlt heti, győri meccshez hasonlóan Tímár Krisztián most is cserélt az első félidőben, ezúttal sérülés miatt váltotta Temesvári Attilát Baki Ákos.