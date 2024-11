Korábbi Vidi-játékosok térnek vissza Fehérvárra

Ismerős arcok – Bese Barnabás, Fiola Attila, Gergényi Bence, Mamoudou Karamoko, Tamás Krisztián pontosan tudja, hova készül az Újpest FC. Mindannyian voltak korábban a Fehérvár FC játékosai, a 62-szeres válogatott Fiola Attila 2016 és 2024 között volt a klub tagja, amelynek színeiben bajnok (2018-ban) és Magyar Kupa-győztes (2019) is volt, háromszor bajnoki ezüstérmet szerzett. Van tehát közös pont a két klub között, miként ismerős közegbe tér vissza Bartosz Grze­lak is, aki 2023. március 18-án, a Honvéd ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen ült először a Vidi kispadján, azon a tavaszon a Fáy utcában megszerzett egy pont (0–0) az élvonalban maradást jelentette. A következő szezonban, miután főszponzorát (a ma éppen az Újpestet támogató) olajipari céget elveszítette a klub, majdnem a dobogóig vezette a fehérváriakat – emlékezetes, hogy az utolsó fordulóban, a DVTK ellen a lefújás előtti pillanatokban vitatott körülmények között elvettek egy gólt, azzal két pontot és a bronzérmet is a csapattól. A vezetőedző, miután 44 tétmérkőzésen 18 győzelmet, 11 döntetlent és 15 vereséget élt meg a székesfehérvári kispadon, 2024 nyarán elköszönt a klubtól, és az Újpest FC szakmai irányítását vette át. A lila-fehérekkel az OTP Bank Ligában öt győzelem, négy döntetlen és négy vereség a mérlege, a Szusza Ferenc Stadionban 4–1-re győzték le a Fehérvárt.

„Megmutattuk, hogy minőségi játékra vagyunk képesek – ezt már Riccardo Piscitelli, az Újpest FC kapusa mondta a klub honlapján. – Szép győzelmeket arattunk, több meccsen nem kaptunk gólt, és a három hazai, szerzett gól nélküli mérkőzés ellenére is azt gondolom, a támadószekciónk az NB I élmezőnyében van. Mindenképpen ezen az úton kell továbbmennünk, és meg kell próbálnunk minél több pontot szerezni. Újpesten nagyon profi a mentalitás, a szakemberek minden részletre figyelnek. Játszottam a Milan ifjúsági csapataiban, a Beneventóban, védtem Portugáliában is, ezek pedig mind jó tapasztalatok voltak. Újpesten minden lehetőség adva van ahhoz, hogy sikeresek legyünk minden téren. A védekezés természetesen csapatmunka, a csatároknál kezdődik, és ez persze az én dolgomat is megkönnyíti. Örülök, hogy vannak olyan szituációk, amikor tudok segíteni a társaimnak, ahogy annak is, hogy ők is több alkalommal segítettek nekem. Nincs jó védelem jó kapus nélkül, és nincs jó kapus jó védelem nélkül – őszintén hiszem, hogy ez a kettő elválaszthatatlan.”

Somogyi Zsolt – NS-tipp Mindig kérdés, a válogatott szünet után melyik csapat hogyan kezdi újra a bajnokságot. Bartosz Grzelak vezetőedző és több korábbi Vidi-játékos tér vissza Fehérvárra immár újpestiként, meglehet, döntetlennel ér véget a szombati presztízscsata.

NB I

14. FORDULÓ

13.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: MTK Budapest–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Fehérvár FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

13.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Debreceni VSC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!