Csizmadia Csaba csatlakozik Gera Zoltán stábjához Kecskeméten

A marosvásárhelyi születésű Csizmadia Csaba játékos-pályafutását Budafokon fejezte be, de már játékos-edzőként is segítette a XXII. kerületieket, akiknél 2021 őszén nevezték ki vezetőedzőnek. Csizmadia 2022-ben távozott a BMTE-től, 2023-ban pedig a Gyirmót FC Győr irányítását vette át. A kisalföldiektől viszont még abban az évben távozott és Gera Zoltán pályaedzője lett a magyar U21-es válogatottnál.

Csizmadia ezt követően követte Gerát az NB II-es Vasashoz is, ám az angyalföldiektől való távozásuk után a Kecskemét csak most jelentette be, hogy a páros ismét együtt dolgozik, ugyanis a 12-szeres magyar válogatott Csizmadia másodedzőként segíti Gera Zoltán munkáját.

Csizmadia egyébként Kecskeméten az utánpótláscsapatokban pallérozódott, s a felnőttek között is a KTE-nél mutatkozott be.

„Huszonnégy évvel ezelőtt kerültem először Kecskemétre, ez nem kis idő. Emlékszem, még egy próbajátékra érkeztem az akkor UFK 2000 néven futó klubhoz, amire egy televíziós hirdetésben figyeltem fel Erdélyben. Így kezdődött a történet, melynek végén megfeleltem. Elindult ezzel a kis karrierem Kecskeméten, először még a KFC-ben fociztam az utánpótlásban, utána jött Hetényegyháza, majd visszajöttem az akkori NB II-es KTE-be. Négy szép év volt, mely tulajdonképpen a profi karrierem kezdetét jelentette. Bízom benne, hogy jó ómen leszek, hiszen akkor sem volt könnyű helyzetben a csapat, de az idény végén elértük a célt és bennmaradtunk” – mondta Csizmadia Csaba a kecskemetite.hu-nak.