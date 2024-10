Újpest: néhány éve még recepciósként dolgozott André Duarte

– A Nyíregyháza ellen szerezte pályafutása harmadik gólját az adatbázisok szerint: ez volt közülük a legkülönlegesebb?

– Régóta álmodtam arról, hogy ilyen körülmények között rúgok győztes gólt – mondta a Nemzeti Sportnak André Duarte, az Újpest FC nyáron szerződtetett 27 éves portugál védője. – Aligha ismétlik a televízióban a szépsége miatt, de az utolsó pillanatban, a kilencvenedik percben szereztem, úgyhogy örök emlék marad. Nem vagyok kimondott gólgyáros, de szerintem több találatom van háromnál. Az viszont biztos, hogy ez volt az első, amelyet légiósként értem el.

– Na, meg az első, amit apukaként!

– Valóban, ezért is különleges nekem. Emlékszem, szeptember tizennegyedikén a Dunavarsány elleni Magyar Kupa-mérkőzés lefújásának pillanatában hatalmas sprintet levágva rohantam az öltözőbe átöltözni, kevesebb mint kilencven percem maradt ugyanis, hogy elérjem a Portugáliába tartó járatot – ezen múlt, hogy ott lehetek-e a gyermekem születésénél vagy sem. Szerencsére időben odaértem a reptérre, a gépen pedig azon izgultam, vajon mi történik, amíg a levegőben leszek. A kislányom tekintettel volt rám, egy órával azután jött világra, hogy megérkeztem a kórházba. Elképesztő érzés, hogy édesapa lettem, csodálatos látni, amint cseperedik!

– Ez is hozzátesz ahhoz, hogy ennyire jó teljesítményt nyújt?

– Valószínűleg igen, mivel úgy érzem, jelenleg minden kerek körülöttem.

– És azt minek tulajdonítja, hogy az Újpest négyszázhúsz perce nem kapott gólt?

– A kapustól a csatárokig mindenkinek jelentős erőfeszítése van abban, hogy érintetlen maradt a hálónk. Összeállt a védekezésünk, a játékosok értik a feladatukat és meg is tudják valósítani azokat. Mindannyiunkat motivál, hogy minél hosszabbra nyújtsuk a sorozatot, védőként ez különösen sokat jelent nekem – megvan tehát a feladat szombaton az MTK ellen!

– Milyen a kapcsolata hátvédtársaival?

– Eleinte sokat jelentett, hogy Joao Nunes személyében honfitársam mellett szerepelhetek. Augusztusban egy szerdai napon érkeztem Budapestre, csütörtökön írtam alá Újpesten a szerződésemet és szombaton már az első bajnokimon léptem pályára a Ferencváros otthonában. Minden szempillantás alatt történt, ezért Joao jelenléte rendkívül sokat jelentett nekem, rengeteget segített a beilleszkedésben. Könnyebbség, hogy az anyanyelvemen beszélhetek vele, gördülékeny a kommunikáció, de a többiekkel is jól megértjük egymást. Minden csapatrészben találni erős karaktereket, de a hátsó sorban kivétel nélkül vezéralakok játszanak, Fiola Attila, Joao Nunes, Bese Barnabás és Tamás Krisztián is ilyen.

– Mennyit fejlődött az Újpest az említett egy nullára elveszített derbi óta?

– A nyáron óriási átalakuláson ment át a klub, sok játékos érkezett, mégis felvettük a versenyt a Ferencvárossal, jól védekeztünk és csak egy hosszabbításban kapott góllal maradtunk alul. Azóta bajnokiról bajnokira látszik, egyre inkább összecsiszolódunk, szerintem a játék minden elemében előreléptünk, ráadásul azóta nem kaptunk ki. Öt mérkőzés vár még ránk a következő, hazai derbiig, és ha így folytatjuk, jó passzban várhatjuk a rangadót.

– Az ön formáját már most sem érheti kritika, bizonyos mutatókban az NB I egyik legjobb belső védőjévé lépett elő.

– Azért tűnhet úgy, hogy jól teljesítek, mert a körülöttem lévők magas szinten, kevés hibával játszanak. Ha csapatként elkapjuk a fonalat, felfelé húzzuk egymást, részben ennek tulajdonítom, hogy egyre jobban megy nekem is. Bartosz Grzelak vezetőedző is sokat tesz azért, hogy mindenki jó állapotban legyen, hozzásegített az önbizalmam növekedéséhez, hogy érzem a bizalmát. A társakat nagyon kedvelem, jó a hangulat a klubházban, könnyedén azonosultam az Újpesttel – ezek együttese hatással van rám és a teljesítményemre.

– Kiemelkedő játéka annak tükrében valamelyest meglepő, hogy portugál élvonalbeli tapasztalata egyáltalán nincs, és a másodosztályban is csak huszonhat meccse van.

– Tartoztam topklub kötelékébe, tizenhárom-tizennégy évesen hat hónapot töltöttem a Sporting utánpótlásában, ahol olyannyira csalódott voltam, hogy be akartam fejezni a futballt. Úgy éreztem, nem volt esélyem bizonyítani, ezért elmentem a lehető legalacsonyabb osztályba játszani. Évről évre szintet léptem, az U19-es korosztályban már az élvonalban szerepeltem, majd a felnőttfutballba lépve sokáig a harmadosztályban, illetve a tartalékbajnokságban kaptam lehetőséget. Kétezerhuszonegyben az Estrelával feljutottunk a másodosztályba, amelyben egy idényt töltöttem. Ezután jött a nagy váltás az életemben, a román Craiova profija lettem, majd az olasz Reggiana és a horvát Osijek érintésével kerültem Újpestre.

– Portugálként nem magától értetődő, hogy külföldre akar szerződni. Miért csapott fel légiósnak?

– A hazámban elképesztően sok jó képességű labdarúgó szerepel, hatalmas a merítés, mégis sokan gondolják úgy, hogy ami az országhatáron kívülről érkezik, az jobb, mint ami odahaza van. Ezt többször is megtapasztaltam, és huszonnégy évesen úgy éreztem, jobb, ha külföldön folytatom. A portugál alacsonyabb osztályokban szinte lehetetlen megalapozni az egzisztenciát, az edzések mellett dolgoznom kellett a megélhetésért – elvégeztem egy tanfolyamot és szállodában dolgoztam recepciósként. Folyamatosan a fejlődés hajt, jobb játékossá szeretnék válni annál, amilyen ma vagyok. Nem tartom magam a futballvilág legszerencsésebbjének, de megbecsülöm azt, amim van. Kis szerencse persze kellett ahhoz, hogy erre a szintre eljussak, de leginkább a kitartásomnak köszönhetem, hogy profi labdarúgó vált belőlem. Úgy érzem, jó helyen vagyok.

NB I

11. FORDULÓ

SZOMBATON

14.45: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.15: Fehérvár FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!