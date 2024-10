Papp Kristóf: Elképzelhető, hogy Pakson fejezem be a karrierem

Igencsak megbecsülik a paksiak, hogy idény közben két szabadnapot kaptak Bognár György vezetőedzőtől. A játékosok pénteken még edzettek, majd a hétvégén nem kellett a futballal foglalkozniuk.

„Miután az én, valamint a feleségem szülei is Szentendrén élnek, elmentünk hozzájuk, vasárnap pedig keresztelőre voltunk hivatalosak Vácon, úgyhogy akadt program szombatra és vasárnapra is – mondta lapunknak Papp Kristóf, a Paksi FC 31 éves középpályása. – A kislányunk, Rozina másfél éves, örült a nagyszülőknek, így nekünk is jutott egy kis szabadidő… Fantasztikus érzés édesapának lenni! A családdal töltött idő még értékesebb ilyenkor, hiszen idény közben tényleg kevesebb idő jut egymásra. Ilyenkor megpróbálok teljesen kikapcsolódni, hiszen elsősorban nem fizikailag, hanem mentálisan fárad el az ember, az idényben már lejátszottunk nyolc bajnokit, nyolc nemzetközi kupameccset és egy Magyar Kupa-összecsapást, vagyis nem unatkoztunk július óta. De két nap elég arra, hogy feltöltődjön az ember, hétfőn pedig folytatódhat a munka.”

Papp Kristóf szabadidejében érdeklődik a robotika iránt, nem véletlenül az egyik kedvenc könyve Ray Kurzweil A szingularitás küszöbén című műve. A téma iránti szeretete megmaradt, a napokban a Tesla előadását követte nyomon, amelynek középpontjában a robotok és az önvezető autók kaptak szerepet.

„A könyvet húsz éve publikálták, de már akkor arról írt benne a szerző, hogy az emberiség felett átveheti a hatalmat a mesterséges intelligencia, miután korlátlan a fejlődési potenciálja. Nem könnyű olvasmány, de nagyon érdekes, főleg annak tudatában, hogy amit most tapasztalunk, azzal beigazolódni látszik a szerző jövendölése. Érdekel a téma, nyomon követtem a Tesla sajtótájékoztatóját is, amelyen önvezető autók közlekedtek és robotok jártak-keltek az emberek között. Mondjuk, nem vagyok benne biztos, hogy örülnék, ha ilyen masina lenne a házunkban, de könnyen lehet, hogy a gyerekem már ilyen világba nő bele.”

Maradjunk a jelenben: a Paks a harmadik helyen áll a tabellán, a Magyar Kupában is versenyben van még, vagyis egyelőre sikeresnek mondható a szereplése. Pedig Szappanos Péter személyében kulcsember távozott augusztusban, a kapus fontos szerepet játszott a Paks előző idénybeli produkciójában, a bajnoki ezüstérem és a kupagyőzelem megszerzésében.

„A mag mindig együtt marad, s Kovácsik Ádám személyében remek kapus érkezett hozzánk Simon Barnabás mellé. A titkunk az állandóság és a jó csapatkohézió, Bognár György jó edző, Haraszti Zsolt ügyvezető pedig rendre jó játékosokat csábít a klubhoz. Én már kilenc és fél éve vagyok Pakson, mind a kétszázharmincnégy NB I-es mérkőzésemet a klub szerelésében játszottam le, örülök, hogy hamarosan elérhetem a kétszázötvenet. Lekopogom, az utóbbi időben egészséges vagyok és bízik bennem a szakmai stáb. És a klubvezetők is, hiszen amikor nem ment jól a játék, vagy sérüléssel bajlódtam, akkor is mellettem álltak, ezt meg akarom hálálni. Könnyen elképzelhetőnek tartom és egyáltalán nem lennék csalódott, ha itt fejezném be a pályafutásom. Tudom, van, akinek kell a változás, én viszont szeretem az állandóságot. No de még korai a karrierem befejezéséről beszélni…”

A Debrecenről, vagyis a következő ellenfélről viszont nem. A DVSC új vezetőedzőjével, Máté Csabával mindhárom bajnokiját elveszítette, kiderül, szombaton mire megy egymással a két együttes a Nagyerdei Stadionban. A statisztika a hazaiak mellett szól, a legutóbbi nyolc, Debrecenben megrendezett NB I-es mérkőzésen két döntetlen és hat Loki-siker született, a Paks legutóbb 2017 márciusában nyert (3–1), azon a meccsen is játszott Papp Kristóf.

„Kétségtelen, nem nyerni járunk Debrecenbe, ahol rendre jó a csapat. Mostanában nem szerepel fényesen, de Máté Csaba jó edző, segítője, Éger László pedig idén nyáron távozott tőlünk, ismeri a csapatunkat, persze mi is őket. »Élet-halál« meccs következik nekik, óriási hiba lenne azt hinni, hogy csak azért, mert előkelőbb helyen állunk a tabellán, megnyerjük a mérkőzést. Emlékezhetünk, nemrég kikaptunk az ETO-tól, igaz, utána megvertük a Ferencvárost. Szoros a mezőny, észnél kell lennünk. Bízom benne, hogy Bognár György kitalál valamit és győzünk Debrecenben!”