Gera Zoltán lett a Kecskemét új vezetőedzője – hivatalos

A Nemzeti Sport értesülései szerint három klub nélküli edző szerepelt a Kecskemét jelöltjei között, közülük Gera Zoltán volt a legesélyesebb a posztra, aki az idényt még az NB II-es Vasas vezetőedzőjeként kezdte.

Gera Zoltán első NB I-es megbízatására készül, ezzel ő lett a KTE történetének összesen hatodik, zsinórban ötödik szakvezetője már, aki Kecskeméten mutatkozhat be edzőként az élvonalban – írja a klub.

„Hatalmas várakozással és örömmel érkeztem, egyben óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A Kecskemét szépen építkezett az utóbbi években, jól ismerem a klub körül dolgozó embereket, vezetőket, hiszen az utánpótlás-válogatott edzőjeként sokat jártam ide. Meg kell említenem természetesen Szabó Istvánt is, akit magam is nagyon elismerek, remek munkát végzett itt az utóbbi években. Egy jó közegbe csöppentem bele, ami számomra fontos volt. Tele vagyok tettvággyal, de a legfontosabb az, hogy a csapat minél jobban szerepeljen. Az első benyomások jók, most már jöhet a munka. Valami megtört a csapaton belül, ebből az állapotból a lehető leggyorsabban ki kell jönni. Az együttes karakterét, a játékosokat ismerem, keményen küzdő és dolgozó gárdáról van szó. Nagyon fontos, hogy az identitás erős maradjon, emellett visszanyerje a stabilitását a csapat, hiszen a pontok gyűjtését meg kell kezdeni, ez fontos az önbizalom és a hit szempontjából is. A játékosokat és a keretet bőven alkalmasnak tartom arra, hogy elérjük a céljainkat, illetve hatékonyan tudjunk együtt dolgozni” – idézte a klub honlapja Gera Zoltánt.

„Nagyon szimpatikus az a filozófia, amit a Kecskemét képvisel, és amilyen pozíciót betölt a magyar labdarúgásban. Továbbra is az a célunk, hogy csapatként és egyénileg is fejlődjünk, mert az visz előre minket. Mindig lehet tanulni, tapasztalatból mondom én is. Szeretek fiatal játékosokkal dolgozni, mert befogadóak, ezt a korosztályos válogatottnál szerzett tapasztalataim alapján is mondhatom, így örülök, hogy erre lehetőségem lesz Kecskeméten is” – tette hozzá Gera.

Gera Zoltán szakmai stábjában nem lesz változás, asszisztens edzőként Kerekes Barna, kapusedzőként Trepák Attila, erőnléti edzőként Buzási Péter segíti az új vezetőedző munkáját is.