Fogadj NB I-es gólszerzőkre a Tippmixprón!

Debrecenbe látogat az előző idény ezüstérmese − 5-1-2-es mérlegének köszönhetően a Paks most is az élmezőnyben foglal helyet, ráadásul a legutóbbi fordulóban Bognár György együttese elvette az FTC veretlenségét. Azon a meccsen Böde Dániel szerezte a tolnai gárda második gólját – a 37 esztendős támadónak ez volt a második bajnoki találata a szezonban. A házi góllövőlistát öt találattal Windecker József vezeti. A Loki Máté Csaba vezetésével még nem szerzett pontot az NB I-ben – két találkozót is 3-2-re veszített el. A debreceni csapat legeredményesebb góllövője a három találatnál járó Brandon Domingues, míg az előző bajnoki szezonban hétszer beköszönő Dzsudzsák Balázs nevéhez két gól fűződik.

DVSC – Paks – Szerez gólt?