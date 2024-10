Böde Dániel: Úgy voltam vele, jobb, ha fel sem ugrom

Tényleg nem ugrott fel (Fotó: Török Attila)

A FORDULÓ FEJESE

– A mérkőzés után azt mondta, meglepte, hogy Bognár György vezetőedző a kezdőbe jelölte. Tényleg így van?

– Nem számítottam rá – mondta lapunknak Böde Dániel, a paksiak 37 éves csatára, aki a Ferencváros ellen vasárnap 3−1-re megnyert hazai bajnokin az első perctől a pályán volt, a szakmai stáb a 66. percben cserélte le. – Az elmúlt egy-két évben most voltam másodszor a kezdőcsapat tagja, ráadásul a mérkőzés előtti héten mindenféle nyűgöm-bajom volt, szóval nem gondoltam, hogy éppen most leszek kezdő.

– Milyen problémája volt?

– Két-három napra ledöntött a lábamról egy vírus, aztán amikor visszatértem, a combom kezdett rakoncátlankodni. A Fradi-meccs előtti edzéseken nem is ment a játék, kimaradtak a helyzetek, egyébként is feszült, ideges voltam. Mondjuk, azt ne kérdezze, miért, nem tudom. Lehet, hogy a kisebb kihagyás viselt meg, de most már mindegy is.

– A vasárnap esti mérkőzésen a gólja előtt elég furcsa módon fejelte meg a labdát, fel sem ugrott.

– Magas ívben jött a labda, ahogy mondani szokták, hulló falevél volt. Éreztem, hogy a védő alászaladt, próbáltam mögötte kiszámítani a labda ívét. Úgy voltam vele, jobb, ha fel sem ugrom, mert ha a földön vagyok, sokkal nagyobb erőt tudok a fejesbe adni, ilyenkor az ember az egész testét bele tudja vinni a mozdulatba.

– Úgy tűnt, a Ferencváros ellen nem akar elfáradni, a hatvanadik perc után is ment, ütközött, robotolt. Ilyen jó erőben van?

– Nem panaszkodom. Az elmúlt időszakban alig játszottam hatvanhat percet, és azt vettem észre, ha bemegyünk a szünetre, sokkal nehezebb visszajönni, kihűlnek az izmaim, „megmacskásodom”. De a Fradi ellen ilyen jellegű gondom sem volt, nyilván az a pluszmotiváció is vitt előre, amit a korábbi csapatom elleni meccsek miatt érzek. A Ferencváros ellen szerintem mindenki extra erővel küzd, mégiscsak az ország kirakatcsapata, én pedig sohasem felejtem azt a hét évet, amit a klubnál töltöttem.

– Ezért volt visszafogott a gólöröme?

– Szerintem ez így természetes. A mai napig rengetegen szeretnek a Ferencvárosnál, a szurkolók megtapsoltak a kezdés előtt, ez azért jó érzés. Így korrekt, ha gólt is szerzek ellene, akkor sem ugrom ki a bőrömből örömömben. Fontos találat volt, de így volt tisztességes.

– A vasárnapi volt a 149. gólja az NB I-ben – elképesztő szám. Eszébe jutott a meccsen, hogy összejöhet a százötvenedik is?

– A pályán nem foglalkoztam ezzel, csak a játékra koncentráltam. Küzdeni, hajtani kellett, minden párharcnál odatettem magam, éreztem, a csapatnak is jól megy, mindenki egy irányba húz. Álszerény persze nem leszek: ha elérem a százötvenet, az nekem sokat jelent. Már csak azért is, mert pályafutásom során voltak évek, amikor belső védőt játszottam, máskor védekező középpályást, és akkor is jöttek a gólok. És mi lett volna még, ha a tizenegyeseket is én végzem el a csapataimban?! Szerintem ezért nagy szó ez a száznegyvenkilenc.

– A következő fordulóban Debrecenbe mennek, ahol egyik legjobb barátja, Éger László a pályaedző, a vezetőedző pedig Máté Csaba, akivel a Ferencvárosnál dolgozott együtt évekig.

– Nem akármilyen lenne éppen ott megszerezni a százötvenedik gólomat.

– Az elmúlt hetekben kikaptak az újonc Győr otthonában, ezúttal kemény csatában fektették két vállra a bajnok Ferencvárost. Melyik a Paks igazi arca?

– Tudom, Bognár György azt mondta, valahol a kettő között lehet félúton. Szerintem viszont inkább a mostani az igazi. Ha minden mérkőzésen így küzdenénk, hajtanánk, nem lenne sok gondunk. Egyelőre ott tartunk, hogy bárkitől képesek vagyunk kikapni, ugyanakkor bárkit képesek vagyunk legyőzni. Október 21-én leszek 38 éves, de a korommal egyáltalán nem foglalkozom. A pályán, az öltözőben csak a futball érdekel, semmi más.

Borbola Bence

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Paksi FC–Ferencvárosi TC 3–1 (Osváth 2., Böde 35., Tóth Barnabás 69., ill. Kady 62.)

Paks, Paksi FC Stadion, 4388 néző. Vezette: Berke

A diósgyőri Gera Dániel kétszer is próbálkozhatott lövéssel a Nyíregyháza ellen

A FORDULÓ DILEMMÁJA

Gyurákovics Erik miatt nyílt a győri kapuskérdés



Bár letöltötte eltiltását, és felépült sérüléséből, a Fehérvár ellen (3–1) sem Samuel Petrás, hanem a januárban visszatérő, az NB I-ben megbízhatóan teljesítő, saját nevelésű Gyurákovics Erik védte a győri kaput.

A Fehérvár ellen is két akadémistalépett pályára az ETO FC Győr színeiben, Tóth Rajmund és Gyurákovics Erik szerepeltetése közül a kapusé jelentett meglepetést. A Paks ellen (2–1) azért ő védett, mert a posztjára szerződtetett Samuel Petrás eltiltását töltötte, Újpesten (0–0) azért, mert a szlovák játékos megsérült, ám a Fehérvár elleni rangadóra (3–1) már felépült, mégis a kispadra szorult.

Gyurákovics magabiztos a győri kapuban (Fotó: Szabó Miklós)

„Borbély Balázs vezetőedző tudja, miért én kaptam ismét lehetőséget – mondta Gyurákovics Erik, aki a negyedik NB I-es meccsét játszotta nevelőegyesületében szombaton. – Amikor visszakerültem a kapuba a Paks ellen, győztünk, Újpesten pedig nem kaptunk gólt, amelyhez azért én is hozzájárultam. Meglátjuk, legközelebb a ZTE ellen ki véd, de úgy készülök, hogy én!”

A 25 esztendős kapus 2011-ben került Ajkáról a Fehér Miklós Akadémiára, s az NB III-ba száműzött felnőttcsapatban mutatkozott be 2016. október 8-án, mindössze 17 évesen. Alig múlt el 18, már a másodosztályba jutó klub első számú kapusa lett, ám az évek múlásával egyre lejjebb csúszott a ranglétrán. Első idényében még húsz, a következő háromban mindössze nyolc tétmeccsen kapott szerepet a felnőttek között, a 2020–2021-es évad végén úgy távozott, hogy a megyei első osztályban, a fiókcsapatban védett… Januárban a győri szurkolók általános elképedésére visszatért a feljutásért küzdő csapathoz, Borbély Balázs érkezésével az NB II-es hajrára kezdő lett, a Vasas elleni (3–2) hosszabbításban bemutatott óriási védésével pedig gyakorlatilag feljuttatta az ETO-t az NB I-be.

„Azért távoztam, mert úgy éreztem, játszanom kell. Somorján voltam két évig, aztán kölcsönvett a DAC, ám ott nem kaptam lehetőséget. Amikor megkeresett az ETO, tudtam, nem ért véget a közös történetünk. Részese akartam lenni a feljutásnak, főleg a klub neveléseként. Az utóbbi négy mérkőzésen összeállt a védekezés, a Vidi ellen a támadójáték is. A védelem irányítása nem csupán az én feladatom, a védősor is részt vesz ebben, s mivel az öltözőben is jószerével angolul zajlik a kommunikáció, a pályán is ez a közös nyelv, de jól működik. Szeretem, hogy nekünk, kapusoknak is sokat kell passzolni. Tizenhat-tizenhét évesen még teljesen más volt a helyzet, a keret sem volt megfelelő ahhoz, hogy ilyen futballt játsszunk. Rengeteget dolgoztam, sokszor az edzések után is kint maradtam gyakorolni lábbal.”

Mohai Dominik

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

ETO FC Győr–Fehérvár FC 3–1 (Stefulj 9., Gavrics 11., Boldor 90+3., ill. Szabó I Bálint 25. )

Győr, ETO Stadion, 4138 néző. Vezette: Pintér Cs.

A FORDULÓ NYOMÁSGYAKORLÁSA

Matija Ljujics: A védekezésre és a mezőnymunkára is figyelnem kell

Az Újpest 2–0-ra győzött a ZTE Arénában, így két gól nélküli döntetlen után ismét három pontot szerzett. A mezőny legjobbja a vendégek második gólját szerző Matija Ljujics volt, aki szerint le kell vonni a tanulságokat a vasárnapi meccsből.

Megjöttek az újpesti gólok, s velük együtt a győzelem is. A lila-fehérek két gól nélküli döntetlen után vasárnap 2–0-ra nyertek Zalaegerszegen, s már öt bajnoki óta veretlenek.

„A világon minden csapat nyomás alá kerül, ha két egymást követő meccsen nem szerez gólt – mondta lapunknak Matija Ljujics, aki vasárnap az Újpest második gólját szerezte. – A szurkolóink gólokat és győzelmeket várnak tőlünk, meg is mutattuk korábban, tudunk hármat-négyet is szerezni egy meccsen. A ZTE elleni bajnoki előtti két találkozón fontos pontokat veszítettünk, de az érem másik oldala, hogy gólt sem kaptunk, a védelmünk nagyszerűen működött, ahogyan Zalaegerszegen is, ahol időnként szerencsénk is volt, emlékezhetünk például a hazaiak kapufájára. De a DVTK és a Győr elleni meccsen mi is hagytunk ki helyzeteket, ilyen a futball. Nem lehet mindig nyerni, a lényeg az, hogy ne tévesszük szem elől a célt, hogy ismét a győzelem ösvényén haladjunk.”

Ljujics (balra) volt az újpesti siker egyik főszereplője (Fotó: Szabó Miklós)

Az Újpest valósággal nekiugrott a ZTE-nek, 17 perc alatt kétgólos előnybe került, előbb Fran Brodic, majd Matija Ljujics talált be, ráadásul Tamás Krisztián is szerzett egy érvénytelen gólt. Vajon előre eltervezték az erős kezdést?

„Igen, ez volt a tervünk, a héten és a bemelegítés során is beszéltünk róla. Már a meccs legelején voltak lehetőségeink, gyorsan szereztünk két gólt, majd a hazaiak felébredtek, átvették az irányítást, veszélyesek lettek, mi pedig ellentámadásokra álltunk át. Javulnunk kell, az ilyen szituációkban ismét meg kell ragadnunk a kezdeményezést, támadnunk kell, menni előre a gólokért. Le kell vonni a tanulságokat, lehet, hogy túl nagy nyomás volt rajtunk. Fran Brodic? Nagyszerű játékos, jól megértjük egymást a pályán és azon kívül is. Az érkezésétől kezdve sokat vagyunk együtt, jó ideig nálam lakott, jó barátok lettünk.”

A 30 éves szerb középpályás kiváló formában van, kilenc mérkőzésen hat gólt szerzett a bajnokságban. Az előző idényben tíz gólig jutott − vajon megdönti az egyéni csúcsát?

„Nem gondolkodom ezen, meccsről meccsre készülök. Ha csatár lennék, főként a góllövés motiválna, de középpályásként sok mindenre kell figyelnem, például a védekezésre és a mezőnymunkára is. A góllövés mellett tehát más dolgom is van, mindez pedig a csapatot teszi jobbá. Szeretném a lehető legtöbb góllal segíteni az együttest, de nem hanyagolhatom el a többi feladatomat sem.”

Judi Ádám

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 0–2 (0–2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4974 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Brodic (7.), Ljujics (17. – 11-esből)