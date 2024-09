Újpest: „Nem lepődtem meg, ő ilyen” – Helmich arról, hogy Karamoko ölben vitte le a Győr játékosát

Helmich Pált arról kérdeztük: mikor tudta meg, hogy először lesz kezdő az Újpest színeiben.

„Már a héten láttam, ez annak is köszönhető, hogy a Geiger Bálint szegény belázasodott, illetve Tom az előző mérkőzésen piros lapot kapott, úgyhogy kevesebben voltunk a középpályán, így tudtam, megkaphatom az esélyt. Keményen dolgoztam a héten, nagyon hálás vagyok, hogy meg is kaptam az esélyt, ráadásul kilencven percet játszhattam, amiért még jobban hálás vagyok. Azért kár, mert bár az egy pont is egy pont, hárommal szerettük volna zárni a mérkőzést.”

Videónkban beszél arról, hogy gyerekkorában a Szusza Ferenc Stadion mögötti műfüves pályán éppen erről álmodozott, de szóba kerül a meccs vége, többek közt az, hogy Karamoko ölben vitte le az ETO lecserélt játékosát. Beszélgetünk arról, miért gólképtelen már két meccs óta az Újpest, és az öltözői hangulatról is esik szó.

NB I

8. FORDULÓ

Újpest FC–ETO FC Győr 0–0

Újpest, Szusza Ferenc Stadion, 7120 néző. V: Csonka (Káprály, 80.)

