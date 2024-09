NB I: győzelmi rekordot állíthat fel a Puskás Akadémia a Fradi ellen a Groupama Arénában

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 8. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

ÚJPEST FC–ETO FC GYŐR

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, a két csapat 1937 óta 137-szer találkozott az élvonalban, az örökmérleg 60 újpesti győzelem, 35 döntetlen, 42 győri siker.

♦ A Rába-parti zöld-fehérek előző NB I-es idényében, 2014–2015-ben Győrben 0–0-ra végeztek, majd a Szusza-stadionban 1–0-ra nyertek a fővárosiak – lezárva ezzel a ETO-val szemben 2007-től tartó, 15 meccses élvonalbeli nyeretlenségi szériájukat (4 iksz, 11 vereség).

♦ Újpesten a 68. NB I-es mérkőzésük jön, az eddigiek csaknem kétharmadát, 43-at a lila-fehérek nyerték meg, a döntetlenek és a győri diadalok száma egyaránt 12. Az előző 8 fővárosi összecsapásukon viszont csak egyszer tudtak győzni az újpestiek – 2 döntetlen és 5 vereség mellett.

♦ Tétmérkőzésen legutóbb 2018 októberében találkoztak, a Magyar Kupában a 32 között a lila-fehérek 2–2 után csak a hosszabbításban, Obinna Nwobodo góljával harcolták ki a továbbjutást az akkor NB II-es ETO otthonában.

♦ A harmadik helyen álló Újpest legutóbb gól nélküli döntetlent játszott odahaza a Diósgyőrrel, így több mint fél év, a március 16-i Mezőkövesd elleni 2–2 óta először ikszelt, ősszel első ízben dobogós.

♦ Az újonc ETO vasárnap a debütáló algériai Benbuali duplájával a Paks ellen első győzelmét (2–1) aratta ebben a bajnokságban, így már 2 forduló óta veretlen (1 győzelem, 1 iksz), de továbbra is utolsó. Az élvonalban 9 év és 4 hónap után tudott újra diadalmaskodni.

♦ A lila-fehérek hazai mutatója 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, a gólkülönbsége viszont a második legjobb a mezőnyben (+5).

♦ A győriek idegenben még nyeretlenek, a Nyíregyháza és a KTE elleni 1–2 után legutóbb 0–0-t harcoltak ki Diósgyőrben. NB I-es meccset vendégként legutóbb 2015. március 21-én a Dunaújváros Pálhalma ASE otthonában tudtak nyerni (2–0).



SZOMBAT

DIÓSGYŐRI VTK–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Ötvenháromszor mérkőztek eddig a legfelső osztályban, és az örökmérleg a március végi 5–1-es sikerrel billen a zalaiak felé: 18 DVTK-győzelem, 16 döntetlen, 19 ZTE-diadal. Az előző idényben egálban ez volt az egerszegi csapat legnagyobb különbségű győzelme.

♦ A legutóbbi 6 bajnoki összecsapásukból 5 a zalaiak sikerével zárult, és csak egy a diósgyőriekével. Márton Gábor vezetőedző második kinevezése utáni első győzelmét épp a borsodiak ellen aratta, tavaly decemberben, idegenben (3–0).

♦ Diósgyőrben jelentős a hazai csapat fölénye, hiszen 26 próbálkozásból csak 5-ször tudott győzni a ZTE: 1981-ben, 1984-ben, 2006-ban, 2020-ban és 2023-ban. A találkozóik több mint a fele, 15 hozott DVTK-győzelmet, a döntetlenek száma 6.

♦ Február végén a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is összekerültek, azt a találkozót 4–2-re a házigazda miskolciak nyerték meg.

♦ A Diósgyőr legutóbb Újpesten kihúzta egy 0–0-val, így már 4 forduló óta veretlen (2 diadal, 2 iksz), sőt, közben még a kapujába sem tudtak betalálni. Utóbbi a leghosszabb góltalansági széria ebben a bajnokságban, a DVTK történetében pedig legutóbb 2013 őszén, volt példa hasonlóra, bár akkor Tomiszlav Szivics vezetőedzővel 7 (!) egymást követő NB I-es találkozón maradt érintetlen a miskolciak hálója.

♦ A ZTE két nyeretlen bajnoki (1 iksz, 1 vereség) után a KTE ellen talált vissza a győzelem útjára (2–1), 7 pontjából 6-ot otthon gyűjtött be.

♦ A DVTK sikeres védekezésének megvan az ára, hiszen már 24 sárga lapnál jár az idényben, ez a legtöbb a mezőnyben, míg a ZTE csak 8-nál, ami viszont a második legkevesebb.

♦ A Diósgyőr a 4 hazai mérkőzésén egyedül a KTE-t tudta legyőzni (1–0), 2-szer döntetlent játszott és a bajnok FTC-től kapott ki (0–2). Otthon legutóbb nem bírt az utolsó helyezett ETO-val (0–0).

♦ A Zalaegerszeg házon kívül még nem tudott győzni (1 döntetlen, 2 fiaskó) – igaz, Fehérváron nagyon közel volt hozzá, hiszen Kovács Patrik révén a 94. percben egyenlített ellene a piros-kék gárda (1–1).



KECSKEMÉTI TE–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Még csak 6-szor meccseltek az NB I-ben és a vendég nyírségiek még nyeretlenek a párharcban: 2-szer győztek a kecskemétiek, 4-szer pedig döntetlent játszottak.

♦ Legutóbb a 2021–2022-es idényben, az NB II-ben találkoztak, és mindkétszer ikszeltek: a Széktói Stadionban 0–0-ra, a Szpari pályaválasztása mellett, fordulatos találkozón 2–2-re végeztek.

♦ Azért a szabolcsiaknak is volt sikerélményük a közelmúltban a KTE-vel szemben, hiszen áprilisban a Magyar Kupa balmazújvárosi negyeddöntőjében másodosztályúként hátrányból 2–1-re megverték a lila-fehéreket.

♦ Kecskeméten mindössze 3-szor csaptak össze az élvonalban: 2008-ban 1–1, 2009-ben 2–2 lett az eredmény, 2014 szeptemberében pedig Bebeto góljával 1–0-ra a hazaiak diadalmaskodtak.

♦ A KTE sorozatban a harmadik bajnoki vereségét szenvedte el Zalaegerszegen (1–2), ráadásul úgy, hogy a szünetben még rendre döntetlenre állt. Szabó István együttese kieső helyre csúszott vissza, az élvonalban ilyen rosszul legutóbb 2014 őszén, az 5. forduló után álltak a Bács-Kiskun vármegyeiek.

♦ A Nyíregyháza a keleti rangadón 3–2-re felülmúlta a DVSC-t, és ezzel első győzelmét aratta vadonatúj stadionjában. Egyúttal ellépett a kiesőzónából – épp a KTE-t megelőzve –, viszonta legtöbb gólt kapta az élvonalban (16) és a legtöbb találat esett a találkozóin (3.86 gól/mérkőzés).

♦ A Kecskemét eddig közepesen teljesített hazai pályán, a mutatója 1 győzelem, 2 iksz, 1 vereség, és minden pontját otthon zsebelte be.

♦ A Szpari vendégként több mutatóban is utolsó: mind a 4 találkozóját elbukta, a legrosszabb a gólkülönbsége (–7), valamint holtversenyben a legtöbb gólt szedte be (10).



DEBRECENI VSC–MTK BUDAPEST

♦ Kilencvenöt NB I-es meccset rendeztek már ebben a párharcban, ezekből 31 hozott debreceni sikert, 19-szer döntetlenre végeztek, 45-öt pedig az MTK nyert meg.

♦ A kék-fehérek 2016 augusztusától csaknem hat éven át bajnoki mérkőzésen nem tudták legyűrni a Lokit, azóta viszont 4-es győzelmi sorozatban vannak ellene. 2022 májusában a záró fordulóban – már akkor is Horváth Dáviddal a kispadon – 3–0-ra megverték a már nem igazán motivált debrecenieket, majd az előző kiírásban mind a 9 pontot begyűjtötték ellenük.

♦ Debrecenben eddig kereken 50 bajnoki összecsapáson vannak túl, és bár a legutóbbi két találkozójukat a fővárosiak nyerték (1–3 és 1–2), kis különbséggel azonban még mindig a hajdúságiak felé billen a mutató: 20-szor nyert a Loki, 12 iksz és 18 MTK-siker mellett. A gólkülönbség viszont a vendégek számára pozitív (87–75).

♦ Közös a két csapatban, hogy 3-szor kaptak ki és 1-szer győztek az előző 4 fordulóban. A különbség pedig az, hogy az MTK elvesztette az előző 3 bajnokiját, miközben a Loki legutóbbi diadala két vesztes meccs közé ékelődött be.

♦ A DVSC hazai pályán eddig 50 százalékosan szerepelt, előbb még Szrdjan Blagojeviccsel a kispadon 1–0-ra alulmaradt a Diósgyőrrel szemben, majd az ideiglenesen kinevezett Dombi Tiborral 3–1-re megverte a ZTE-t. Az új vezetőedző, Máté Csaba első győzelmét arathatja a piros-fehérekkel.

♦ A kék-fehérek is közepesen teljesítettek eddig vendégként: két egygólos győzelmüket két 1–0-s vereség követte, előbb Felcsúton, majd Fehérváron. Dicséretes viszont, hogy ősszel a bajnok FTC-n kívül csak az MTK tudott házon kívül 2 bajnokit nyerni.



VASÁRNAP

FEHÉRVÁR FC–PAKSI FC

♦ Az előző bajnokság negyedik helyezettje fogadja a másodikat ebben a párosításban, amelyben az örökmérleg a hazaiak jelentős fölényét mutatja: 22 fehérvári siker, 12 döntetlen, 11 paksi győzelem.

♦ 2019 nyaráig nagy volt a Vidi dominanciája (31 találkozón 19 diadal), az azóta megrendezett 14 meccsükből viszont már csak hármat tudott megnyerni a fehérvári alakulat. Az első kettőt Kenan Kodro, a legutóbbit áprilisban a tolnai városban a duplázó Mamoudou Karamoko (2–1) főszereplésével, ráadásul egy kiállítás miatt csaknem egy félidőt emberhátrányban játszva. (Azóta már mindketten távoztak Fehérvárról.)

♦ A Vidi pályaválasztása mellett 20-szor találkoztak, a mostanáig egyetlen paksi siker csak a 14. meccsükön, 2019 decemberében jött össze, Szabó János és Könyves Norbert találatával (0–2), amikor még Osztermájer Gábor volt a vezetőedző. Ezt leszámítva a Vidi 13-szor nyert, 6 mérkőzésen pedig ikszeltek. Legutóbb, tavaly decemberben 3–0-ra nyertek a piros-kékek, de úgy, hogy a paksiak a „fiatalszabály" miatt nem a legerősebb csapatukkal kezdtek.

♦ A Fehérvár vasárnap 3–0-ra elbukta Felcsúton a Fejér vármegyei rangadót, és az újpesti 1–4-gyel együtt ősszel már másodszor maradt alul három góllal. A mezőny legfiatalabb átlagéletkorú csapatának (24.0 év) 12-szer találtak be az ellenfelek, ezzel hátulról a második a mezőnyben.

♦ A Paks eddig minden bajnokiján szerzett is és kapott is gólt, az előző 3 bajnokija pedig egyaránt 2–1-es eredménnyel zárult, kétszer Windecker Józsefék, legutóbb viszont már az újonc ETO javára.

♦ A Fehérvár hazai pályán még veretlen (2 diadal, 1 iksz), sőt, 2024-ben otthon csupán egyszer, március 10-én az FTC-től kapott ki (0–2). Azóta házigazdaként felváltva nyert, illetve ikszelt (4 győzelem, 3 döntetlen).

♦ A tolnai együttes vendégként csupán egy pontot kapart össze (1 döntetlen, 2 vereség), a nyitányon Diósgyőrben (2–2), ráadásul akkor csupán 10 perc választotta el a győzelemtől.



FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Ez az őszi szezon csúcsrangadója, hiszen a második látja vendégül az éllovast, ráadásul azonos pontszámmal állnak és az egy meccsel többet játszó felcsútiak csak több szerzett góljukkal tanyáznak a tabella tetején.

♦ Eddig 28-szor csaptak össze az élvonalban, az örökmérleg 10 ferencvárosi siker, 12 döntetlen, 6 felcsúti diadal. A bajnokikat tekintve az FTC 4-es nyeretlenségi szériában van a felcsútiakkal szemben (2 döntetlen, 2 vereség), a Magyar Kupában viszont tavaly novemberben emlékezetes nagy csatában, hosszabbításban 4–3-ra a zöld-fehér gárda győzött.

♦ Amikor a Fradi volt a pályaválasztó, 8-szor született hazai siker, és 5 döntetlen mellett mindössze 2-szer győztek a felcsútiak, mindkétszer 2–1-re: először tavaly márciusban, az FTC Leverkusen elleni két Európa-liga-meccse között, majd augusztusban, amikor Máté Csaba volt a vezetőedző. Ha most is a felcsútiak győznek, a Puskás Akadémia lesz az első vendégcsapat, amely bajnokin háromszor is nyerni tud a Fradi ellen a Groupama Arénában.

♦ A Ferencváros 5 mérkőzés után még hibátlan a bajnokságban, legutóbb két éve, Sztanyiszlav Csercseszovval kezdett így, akkor sorozatban 6 diadal után Kecskeméten szakadt meg a sorozata.

♦ A Puskás Akadémiának eggyel több mérkőzésből van ugyanúgy 15 pontja, a felcsútiak is 5-ször nyertek és egyedül Pakson maradtak alul (1–2), néhány nappal a Fiorentina elleni 120 perces Konferencialiga-visszavágó után.



♦ A statisztikai elemzéssel foglalkozó Sofascore portál szerint az NB I őszi szezonjában a két csapat összesített teljesítményindexe csak minimális eltérést mutat (PAFC: 7.07, FTC: 7.06).

♦ A Fradi az ősszel mindhárom hazai bajnokiját egygólos különbséggel nyerte meg, otthon 2024-ben még veretlen, legutóbb április 20-án, a Kisvárda ellen vesztett pontot (0–0).

♦ A PAFC mindhárom házon kívüli NB I-es meccsén szerzett és kapott is gólt. A két fővárosi találkozóját megnyerte (2–1 az Újpest, 3–1 az MTK ellen), a vidékit azonban elbukta Pakson. Budapesti bajnoki mérkőzést legutóbb 2023 márciusában a Honvéd ellen vesztett el (1–2).



A 8. FORDULÓ PROGRAMJA

Szeptember 27., péntek

20.00: Újpest FC–ETO FC Győr, Szusza Ferenc Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence

Szeptember 28., szombat

15.00: DVTK–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: DVSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Szeptember 29., vasárnap

15.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)