Horváth Krisztofer is hallotta, hogy az FTC kereste, mégis az Újpestet választotta

Horváth Krisztofer a Torinónál kezdte az új idényt, de hiába nevezték két Serie A-mérkőzésre is, nem lépett pályára a csapatban, majd augusztus végén az Újpest FC bejelentette, hogy megszerezte a 22 éves támadó középpályást.

„Én is hallottam, hogy a Ferencváros is érdeklődik irántam, de az Újpestnél több volt ez érdeklődésnél: a lilák nagyon akarták, hogy az ő játékosuk legyek, ezért nem volt nehéz döntés őket választani. Örömmel igazoltam Újpestre, készen állok, hogy hozzásegítsem a klubot az igencsak nagyratörő céljai eléréséhez” – mondta a molcsapat.hu-nak Horváth Krisztofer, aki a magyar válogatott kapcsán kitért rá, nincs könnyű helyzetben, hiszen az ő játékának leginkább megfelelő pozícióban játszik a nemzeti csapat két legjobbja, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland.

„De úgy vagyok vele, küzdeni fogok azért, hogy a kapitány is úgy érezze, megnyugtató megoldás lehetek, ha valami történik a két kiváló játékossal” – jegyezte meg a 22 éves labdarúgó, aki új klubjában remekül mutatkozott be, hiszen épp előző csapatának vendégeként, Kecskeméten gólpasszal és egy gólt megelőző indítással debütált – köszönhetően annak is, hogy már azon a mérkőzésen is remekül játszott össze Matija Ljujiccsal és Fran Brodiccsal.

„Olyanokkal szeretek igazán együtt játszani, akik értik a játékot, mert az ilyen játékosok gyorsan elkezdik olvasni egymás gondolatait. Nekem is nagy öröm, hogy ilyen jól sikerült a bemutatkozásom, és biztos vagyok benne, hogy sok hasonlóan örömteli pillanat vár ránk, de az út, amin a klub elindult, nem könnyű és nem is rövid. Nem is mondtam volna igent a megkeresésre, ha nem nagy célokért küzdene a csapat. Úgy érzem, megtaláltam a helyemet, hiszen én is a dobogóra vágyom, a nemzetközi kupákban szeretnék szerepelni a lilákkal. Hogy a vezérszerepre készen állok-e? Ez nem ilyen egyszerű, először egységes közösségnek, jó csapatnak kell összeállnia, amiben minden játékos megtalálja a helyét. Ez a folyamat már elindult Újpesten, én pedig még csak most csöppentem bele, de azon leszek, hogy minél hasznosabb tagja legyek a csapatnak” – fogalmazott Horváth Krisztofer.