Horváth Krisztofer az Újpestben folytatja – hivatalos

Beigazolódtak korábbi értesüléseink, miszerint Horváth Krisztofer a fővárosi lila-fehéreknél folytatja karrierjét, miután a klub hivatalosan is bejelentette a támadó érkezését.

Az utóbbi években Horváth többször is helyet kapott a magyar válogatott keretében – köztük az Európa-bajnokságon is –, 2023-ban egy felkészülési mérkőzésen a csehek ellen és a Montenegró elleni Eb-selejtezőn is pályára lépett.

A 22 éves játékost 2020-ban szerződtette a Torino a SPAL-tól (előtte Zalaegerszegen futballozott az NB II-ben), majd kölcsönadta Szegedre, Debrecenbe, végül Kecskemétre, ahol az előző másfél idényt töltötte, és 47 bajnoki mérkőzésen 17 gólt szerzett, valamint kiosztott 8 gólpasszt.

„Horváth Krisztofer érkezésével újabb magyar válogatott játékossal erősítettük meg a keretet. Tökéletesen illeszkedik az Újpest FC filozófiájába, hiszen huszonkét éves kora ellenére komoly tapasztalattal rendelkezik, a támadósor bármely posztján bevethető, mondhatni univerzális játékos, a mentalitása pedig példaértékű. Megszerzése nagy fegyvertény, hiszen komoly hazai és külföldi szerződések helyett választotta Újpestet, ami egy megerősítése is annak, hogy az elmúlt hónapokban hatékonyan dolgoztunk és vonzóvá tudtuk tenni a klubot ilyen kaliberű játékosok számára is” – mondta el Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Babós Levente (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár, szabadon igazolhatóként), Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Bese Barnabás (Fehérvár FC), Fran Brodic (horvát, Dinamo Zagreb – Horvátország), Dénes Adrián (Fiorentina – Olaszország), André Duarte (portugál, NK Osijek – Horvátország), Fiola Attila (Fehérvár FC, szabadon igazolhatóként), Gergényi Bence (Fehérvár FC), Horváth Krisztofer (Torino FC – Olaszország, legutóbb kölcsönben Kecskeméti TE), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Joao Nunes (João Aniceto Grandela Nunes, portugál, Casa Pia – Portugália, szabadon igazolhatóként), Tom Lacoux (francia, Bordeaux – Franciaország, szabadon igazolhatóként), Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, legutóbb kölcsönben Fehérvár FC)

Kölcsönből visszatért: Eckl Patrik (Komáromi FC – Szlovákia), Máté Zsolt (Tiszakécskei LC), Mucsányi Márk (BVSC-Zugló)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: Aleksandar Kahvic (bosnyák-szerb, OFK Beograd – Szerbia)

Távozók: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen FC – Skócia), Jorgosz Andzulasz (görög, Helsingin JK – Finnország, szabadon igazolhatóként), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg, szabadon igazolhatóként), Csoboth Kevin (FC St. Gallen 1879 – Svájc), Albi Doka (albán, szabadon igazolható), Sztefan Jevtovszki (északmacedón, FK Sztruga Trim-Lum – Észak-Macedónia), Kiss Tamás (Wisla Kraków – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Robert Mörschel (dominikai-német, FC Vizela – Portugália, szabadon igazolhatóként), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Franklin Sasere (nigériai, Floriana FC – Málta, szabadon igazolhatóként), Szabó Bálint (Békéscsaba 1912 Előre, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Kovács Dominik (BVSC), Varga Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, onnan Fehérvár FC, kölcsönbe), Molnár Zsombor (Vasas FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –